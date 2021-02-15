2023 seçimlerinin vaadi şimdiden belli oldu!

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde rehâbilite, seçim kanunda düzenleme, Meclis içtüzüğünde değişiklik, yeni anayasanın tartışmaya açılması ve en son olarak da Millî Uzay Programı’nın tanıtılmasıyla Türkiye Uzay Ajansı’nın hedefleri kamuoyuna açıklandı.

Saydığımız bu gündemler ülkenin ekonomisinin geldiği noktayı örtemiyor. Milyonlara varan işsizlik, kapanan işyerleri, pazarlarda artıkları toplayan insanlar, çiftçinin, esnafın, emeklinin, asgarî ücretle çalışanların geçinemez durumda olması, yüzde 15’lerdeki enflasyonu, adalet ve hukuk alanındaki sıkıntılar halkın gündemi…

Her zamanki gibi siyasetin gündemi ile halkın gündemi çok farklı!

2023’te ilk Türk astronotun “bilim misyonu”yla uzaya gönderilecek olması sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile affını isteyen Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın seçimler öncesi söylediği cümlesini akıllara getirdi.

Bakanlıktan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sayın Albayrak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı iken kendisiyle konuşan bir AKP seçmeninin “Valla Ak Parti’ye o kadar güveniyoruz ki sayın bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a kadar dört şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız” dediğini aktarması ile 2011 yılında yine seçim öncesi “yerli uçağımız göklerde” afişlerini hatırlattı.

Yerli uçağımız hâlâ göklerde görülmezken, yine seçim önceleri vaat edilen millet bahçelerinde bedava çay ve keklerde görünürde yok. 2023 hedefleri arasında yer alan roket ve Ay’a insan gönderme olur mu, geçmişteki vaatler dikkate alındığında zor görünüyor. Buna karşılık Türkiye’nin gelişmesi Ay’a astronot gönderilse de tebrik ve takdir ederiz.

Seçim normal zamanında yapılırsa da (2023) bu vaat hem seçim meydanlarında hem de seçimin “ana vaadi” olacaktır. 10 senedir göklerde göremediğimiz yerli uçakta olduğu gibi bu vaadi de 10 sene sonra tebessümle mi anarız, Türkiye’ye Ay’a astronotunu gönderir mi onu da bekleyip göreceğiz.

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“BİZİ MAHVETTİNİZ” DİYEN ÇİFTÇİYE…

Cumhurbaşkanı büyük görüntü efektlerle ve müjde olarak açıkladığı uzaya bir astronot gönderme projesi konuşulurken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, “Bizi mahvettiniz” diyen çiftçiye cevap olarak canlı yayında gülümseyerek söylediği “Cebinde Iphone 6 var internet paketi de var” söylemesini nereye koyacağız?

Çiftçilerin, “Mahir Ünal’ın dediği gibi çiftçinin ancak güzel bir telefonu olmaz. Güzel bir traktörü olmaz. Çiftçinin ancak bol bol borcu olur. Tarım Krediye borcu olur. Ziraat Bankası’na borcu olur. Mazotçuya borcu olur. Yemciye borcu olur” sözlerine “Ama Ay’a astronot göndereceğiz” diye cevap verilmesi çiftçinin içinde bulunduğu sıkıntıları gidermeyeceği de ortada.

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MARKET ALIŞ VERİŞ KILAVUZU!

Yine hükümeti destekleyen gazetelerin başında gelen ve her gün emekliye zam haberleri ile medyanın alay konusu olan bir gazete “Bu haberi okumadan girerseniz çıkarken üzülürsünüz” şeklindeki manşetine ve milletin geçim sıkıntısını ortaya koyulmasına sebep olanlara “Ama Ay’a astronot” gönderileceğini söyleseniz ne kadar itibar görür ya da ne anlam ifade eder?

Hayat pahalılığına karşı, “Market alış verişi kılavuz” olarak isimlendiren tavsiyelerde neler yok ki, “Alış verişe tek başına ve tok karnına çıkın, çocuklar olmasın. Cazip kokular yoldan çıkarmasın, evde hiçbiri kalmaz. Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın. Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar” gibi daha ne tavsiyeler vardı neler…

Aynı gün aynı medya grubuna ait bir haber kanalında bir alt yazı da “uzun süre aç kalmak ömrü uzatıyor…” diye yazması işin tuzu biberi oldu, oluyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu haberlere adeta ateş püskürürken, “Bunu kime söylüyor? Markete gitmeye bile dermanı kalmamış, mahalle bakkalının veresiye defteriyle yaşayan, milletime söylüyor. İşe bakar mısınız? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup, medya satın aldırdığın bu vicdansızlar, milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır. Günahtır” diyerek tepkisini dile getiriyor.

Muhalefet partileri gazetenin manşetini, televizyonun alt yazısını “Halkı açlığa alıştırıyorlar” diyerek eleştiriyor. Muhalefet partilerinin genel başkanları pandemi döneminde esnaf ziyaretlerinde milletin yaşadığı sıkıntıları görürken, köşklerde, yalılarda hayat sürenlerden halkın bu sıkıntılarını görmelerini beklemek yanlış olur tabiî ki…

Millet sıkıntı çekerken, iktidar partisi yöneticilerinin bu sıkıntıları sahada görmedikleri de anlaşılıyor. Bu durumu, “milletin içine çıkacak yüzleri olmadığından ya da çıkmak istememelerinden mi kaynaklanıyor?” onu da kendileri açıklasın artık…

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DÜNÜN FAKİRLERİ…

Burada gözlerden kaçan bir konuşmayı da aktarmakta fayda var.

AKP’nin kurucuları arasında yer alan, Meclis Başkanlığı, Başbakan yardımcısı, Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (CYİK) üyeliği de yapan, yaptığı bir açıklama ile CYİK’den istifa eden Bülent Arınç, Millî Görüş’ün önemli isimlerinden Fehim Adak’ın vefat yıl dönümünde mezarı başında yapılan anma merasiminde, “Bugün bizim en büyük sıkıntımız, maalesef dünün mağdurlarının, bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa, kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız.

Burada kalsalar bile iyi” diye konuşması pek gündeme gelmedi, ama Ay’a astronot gönderilmesinin konuşulduğu bir dönemde, “Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır” sözünü de bir yerlere not etmek gerekiyor…

Günü gelir gündeme gelir...