Bir çuval patatesle plâket pozu!

Patates ve soğan üreticisinin malları ellerinde kalmıştı. Aylardır depolarda çürüğü için eylem yapıyorlardı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğan ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlandı, başlanmasına da bazı kaymakam ve vali yardımcılarının vatandaşlara bu yardımlar dağıtılmadan kameralar karşısına geçip basın toplantısı yapmaları tepki çekti.

Bu tepkilerden birisi de AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’dan geldi. “Bir hadsiz çıkıp bu insanî tavrı şovuna malzeme yapıyor” ifadelerini kullanan Tayyar, “Bir çuval patatesle poz vermek, neyin nesi? Yapmamız gereken çok iş var, çok” diyerek tepki gösterdi, ama ardından vali yardımcıları, başta kaymakamlar, il ilçe başkanları ardı ardına böyle kareler paylaşmaya başladı. Sanki plâket verir gibi patates çuvalı ile poz vermenin yanlışlığını fark edemeyenlere ne denir bilemedik. “Allah feraset versin” diye duâ edelim…

İşin diğer bir boyutu da insanların bir çuval patatese muhtaç hale gelmesi. Burada esas olan 50-60 liralık patates-soğan yardım yapılacağına bu insanlara iş vermek doğru olanı değil midir?

Bir hesaba göre, 6 milyon 700 bine yakan insan sosyal yardıma muhtaç. 34 milyon insan kredi kartı ve kredi borçlusu, gençlerin yüzde 76’sı fırsat bulduğunda yurt dışına gitmek istiyor…

Bir tarafta patatesle poz veren yöneticiler bir tarafta milyonlarca yardıma muhtaç insan... Yöneticiler görüyordur her halde…

***

SAKİNLEŞMEK İÇİN SAKIZ!

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, eşi Leyla Hanımla Ramazan alış verişine çıkmışlar.

Tokdemir, fiyatların ateş pahası, esnafın zor durumda olduğunu görüp, eşiyle birlikte gittiği alış veriş yaptığı fotoğrafı paylaşıp altına da şu notu düşmüş: “Esnafımız da durumun bilincinde, ödemeyi yaptıktan sonra sakinleştirmek için sakız ikram edildi. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Hayırlı Ramazanlar.”

Asgarî ücretli, hatta asgarî ücretin yarısına yakın maaş alan emeklinin durumunu varın siz düşünün. Bu insanlar ne sakızla ne de başka bir şeyle sakinleşmesi mümkün mü?

***

BİR YER SOFRASI, BİR OTAĞ

Ramazan geldi, ama buruk bir Ramazan yaşıyoruz. Teravih namazları camilerde kılınamıyor. Toplu iftarlar yapılamıyor. Belediyeler çadırlar kurup insanların iftar açmasına imkân sunamıyor. 19.00’da sokağa çıkma yasağı başladığı için 1-2 kilometre ötedeki kızı ile bile iftar yapamıyor.

Hatta salgının bulaştırıcılığının artması, vak’a ve vefat sayılarının rekor düzeye çıkması ile bir kat altında yaşayan anne ve babası ile iftar yapamaması Ramazanın daha da buruk geçmesine sebep oluyor.

Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan bu tedbirler yerinde oldu. Fakat vatandaşa “toplu iftar yapmayın” diye telkinde bulunanların toplu iftar görüntüleri de vatandaşı üzüyor ve tepkisine sebep oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk gün Saray’da şehit yakınları ile yaptığı iftar, ertesi gün Ankara-Mamak’ta bir aile ile toplam 7 kişinin olduğu üç sinili yaptığı iftar, peşinden ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli ile “Özbek otağı”nda yaptığı iftar bunlardan bir kaçı…

1 Mart’taki normalleşmeden sonra yapılan il, ilçe ve büyük kongrelerde sonra salgında büyük artış yaşanırken, vatandaşlara “bir araya gelmeyin, tedbirlere uyun” demek ne kadar etkili(!) olduysa şimdi de kısmî kapanmada vatandaşa toplu iftar yapmayın derken, devleti yönetenlerin toplu iftar yapması ne kadar etkili olur?

Örnek olması gerekenler bunu yaparsa millet de onu örnek alıp toplu iftar yapar ve salgın bitmenin ötesinde can yakıcı olmayı sürdürür.

***

MESELE GARİPLİĞİ BİTİRMEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sözün özetini “Bir cumhurbaşkanı, vatandaşın sofrasına birkaç çeşit daha koyabiliyorsa o Cumhurbaşkanı her akşam vatandaşın sofrasındadır. Mesele gariplerin sofrasında olmak değil, o garipliği bitirmektir” şeklinde öz bir şekilde ifade etmiş…

***

VEKİL KÖŞESİ

Bu haftaki vekil köşemizin konuğu Gaziantep milletvekili Bayram Yılmazkaya… Sayın vekil ülkelerin gelir kalemlerini sıralarken ilginç veriler ortaya çıkmış.

Yılmazkaya’nın Meclis genel kurulunda 1 dakika da söyleyebildiği konuşmasını aynen aktaralım:

“Üretim yapamayan Hükûmet iyiden iyiye fırsatçı oldu. Toplu taşıma yerine özel araçla yolculuk yapmak isteyen vatandaşın otomobil talebi artınca hemen ÖTV’ye zam yapan, pandemi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim için internetin ücretsiz olması gerekirken evde çalışanların da bu zor günlerde ülke genelinde internet ihtiyacı artınca hemen iletişim vergisini arttıran, kış gelince vatandaşın doğal gaz tüketimi artınca altı ayda doğal gaza 6 defa zam yapan, yazın vatandaş bir haftalık tatil yapacak, hemen otel konaklama vergisi getiren, vatandaş döviz ve altın birikimine yönelince hemen alım satım vergisi getiren fırsatçı bir Hükûmetle karşılaştık.

“Diğer ülkelerin ağırlıklı gelirler kalemine baktığımızda Almanya’da otomotiv, Japonya’da elektronik, Çin’de toplu üretim, Hindistan’da yazılım; Türkiye’nin gelir kalemleri trafik, radar, maske, sokağa çıkma cezası, sigara, elektrik, TEKEL, doğal gaz, su, vergi, harçlar, akaryakıt, köprü geçiş ücretleri, bedelli askerlik, paralı poşet, imar barışı ve dahası, takdiri halkımıza bırakıyorum…”

Bir yanda otomotiv, elekt- ronik, yazılım, bir yanda paralı poşet…