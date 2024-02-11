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11 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

Ders aldık mı?

Mehmet KARA
11 Şubat 2024, Pazar
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 11 ilin yoğun bir şekilde etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yıldönümünde acılar hâlâ tazeliğini korurken, ne verilen sözlerin tutulduğu, ne de depremden ders alındığı görüldü.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler son yüzyılın en büyük depremleri olarak kayıtlara geçerken, bu felaketlerden yaklaşık 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken, resmî rakamlara göre 53.537 vatandaşımız vefat etti, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. Bir yıl sonra bile deprem enkazları tam olarak kaldırılabilmiş değil, kaldırılan enkazlardan hâlâ cesetler çıkıyor. Aralarında çocuklarında olduğu yüzlerce kayıp var.

Geçen sene 31 Mart’ta “319 bin konutu bir yıl içerisinde teslim edeceğiz” diyen de “bir yıl içerisinde 184 bin konut teslim edeceğiz” diyen hükümet yetkilileri de olmuştu. Ancak geldiğimiz noktada 46 bin konut ancak teslim edilebildi. Mahalli seçimlere kadar teslim edilecek konut sayısının 75 bine çıkacağı söyleniyor. “Peki, söz verilen diğer kalıcı konutlar ne olacak?” sorusunun ise cevabı yok. Üstelikte deprem konutları hak sahiplerine kredi ile veriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 14 Eylül’de Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ), depremzedeler için inşa etmesini istedikleri konut sayısını 850 bin olarak açıklamıştı.

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SESİMİ DUYAN VAR MI?

Depremde arama kurtarmada görev alanlar enkaz altında kalanları ulaşmak için “sesimi duyan var mı?” diye sesleniyorlardı. Geldiğimiz noktada, enkazdan kurtulanlar bu kez “Sesimi duyan var mı?” diye soruyor. Bir yıl sonra çadırda yaşayanların olması, su ihtiyacının hâlâ tankerlerle karşılanması üzüntü verici. Binlerce kişi konteynerlerde kalıyor. Çocuklar konteyner okullarda eğitim almaya çalışıyor.

“Deprem konusu siyaset üstü olmalı” diyenler mahallî seçimlere iki aydan daha az kalmışken, siyasetin âlâsını yapıyorlar. Yurtdışından gelen yardımlar, yapılan bağışlar, deprem vergileri, geçen sene iki sefer alınan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin nerelere harcandığına dair sorular cevap bulamıyor. Depremle ilgili 218 Meclis araştırması, 664 soru önergesi verildi. Önergelerin büyük bir kısmı AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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ARTIK DERS ALINSIN!

Üç gün sonra ancak müdahale yapılabilmiş, yardımlar engellenmişti. Yardımları organize etmesi gereken kurumun çadır sattığı ortaya çıkmıştı.

Bir yıl sonra gördük ki, 1999 depreminden de hiç ders alınmamış! İhmaller, beceriksiz kadrolar, organize olamayan devlet kurumları…

Marmara depreminin üzerinden geçen yirmi beş senede hiçbir hazırlığın yapılmadığı 6 Şubat depremi ile görüldü. Ümit ediyoruz ki bunu görenler bundan sonra bir şeyler yaparlar. Yoksa enkaz kalkınca 1999 depremi unutulduğu gibi, bu depremde yaşananlar da unutulur. 

Neredeyse İstanbul kadar büyük bir nüfusu etkileyen depremden ders çıkarılamazsa bu acılar sürmeye devam edecek. 

En başta yapılması gereken çadırda ve konteynerlerde kalan insanların bir an önce kalıcı evlerine yerleştirilmesi olmalıdır. Bunun yanında bir deprem ülkesi olan ülkemiz de Deprem Bakanlığı’nın kurulması gerekiyor. Bir genel müdürlük olan AFAD’ın tek başına deprem ve sel felaketlerinde yeterli olmadığı görüldü.

Deprem bölgesinden yükselen “Sesimizi duyan yok mu?” çığlıklarına kulak vermek en başta ülkeye yönetenlere düşüyor…

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