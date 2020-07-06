Sanal gündemden gerçek gündeme dönülmeli

Sosyal medya sanal gündemi belirlerken gerçek gündem maalesef konuşulamıyor.

Daha geçtiğimiz günlerde binlerce sosyal medya hesabı kapatılırken, sosyal medyada çirkin paylaşımlar maalesef devam ediyor.

Oysa içinden geçtiğimiz dönemde ülkenin büyük sıkıntıları ve problemleri var. Sun’î gündemler oluşturulurken gerçek gündemler ya göz ardı ediliyor ya da unutturuluyor!

İşsizlik sorunu, hayat pahalılığı, gençlerin iş güç sorunları, boşanma rakamları, ahlâkî değerlerin erozyonu, KHK, EYT sorunları, adalet ve eğitimde yaşanan sorunlar, esnaf sicil ve öğrenci affı, kadro beklentisi, ilk etapta göze çarpan devasa boyutta sorunlarımız var.

Bu sorunlar say say bitmiyor. Oysa şu anda sanal bir gündemin peşine takılmış gidiliyor. Bu yüzden, meseleleri mesele etmek gerekir. Yoksa meseleyi mesele etmeyince mesele yok zannediliyor…

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ERZURUM’A DENİZ Mİ GELDİ?

Milletvekili ve belediye başkanları seçim meydanlarında bazen olmadık vaatlerde bulunur. Seçim geçtikten sonrada bu vaatler unutulur gider... Bu durumun için hep anlatılan bir olay vardır. Geçmişte, Kayseri milletvekili adayı, “Beni seçerseniz Kayseri’ye deniz getireceğim” dediği hep anlatılır.

Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yaz aylarında Erzurum’a gelinmesini isterken, “Sayın Cumhurbaşkanımızın katkısıyla, efendim özel yönelmesiyle Ovit Tüneli sayesinde denizle mesafemiz de iki saate düştü” demesi geçmişte Kayseri Milletvekili adayının yaptığı vaadi akıllara getirdi. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Deniz mi geldi Erzurum’a?” diyerek sorarken Aydemir, “‘Denizden istifade etmek istiyorum’ diyenler de Erzurum’a gelirse o nimet de onların emrinde olur. Dolayısıyla oraya da bekliyoruz” cevabını verdi.

Aydemir’e konuşması sırasında vekiller Erzurum’un meşhur cağ kebabından bahsedince de, “Hepinize Cağ kebabı ikram etmeyi de burada taahhüt ediyorum” diyerek büyük bir vaatte bulunmuş oldu.

Erzurum’a gideceklere duyurulur. Bundan sonra sayın vekilin böyle bir taahhüdü olduğunu duyup Erzurum’a giden yerli-yabancı turistler cağ kebabı yiyip sayın vekilin hesabına yazdırmaya kalkarlarsa Sayın Aydemir nasıl altından kalkar? Onu da izleyip görelim.

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İKTİDAR NE ZAMAN SES ÇIKARTACAK?

Koronavirüs salgını ve gündemin yoğunluğundan bazı önemli gelişmeler görülmeden geçip gidiyor. Eğitim, sağlık, ekonomi konularında sıkıntılar bile tam olarak kamuoyunda tartışılamıyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye ait olan Eşek adasını ziyaret etmesine bir itiraz duymadık. Bir komşu ülkenin Cumhurbaşkanının böyle bir ziyaretine başta cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanlığı’ndan bir tepki işitmedik.

Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan ile yaşadığımız Kardak Krizi’ni pek hatırlayanımız yoktur. Yunanistan ile savaşın eşiğinden döndüren olayda dönemin Başbakanı Tansu Çiller, “Ya gidecekler, ya gidecekler” diyerek büyük bir tepki göstermiş ve askerlerimiz adaya çıkıp, Yunan askerlerinin oradan ayrılmasını sağlamıştı.

O dönemde bu tip bir olay yaşanırken, şimdi bir olaya sessiz kalınması ilginç bulunuyor.

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Meclis’te “1 dakikalık gündem dışı” konuşmasında son günlerde yaşanılan bir olaya dikkat çekti. Bülbül, “Aydın’a Cumhurbaşkanı gelmiş, ama haberimiz yok! Ama Yunanistan Cumhurbaşkanı gelmiş. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Aydın sınırları içinde bulunan işgal altındaki Eşek Adası’nı ziyaret etti, ‘Bu ada, Yunanistan’ın ayrılmaz parçasıdır’ dedi. 21. yüzyılda ne yazık ki Ukrayna’dan sonra toprak kaybeden ikinci ülke olduk hem de savaşmadan…” dedikten sonra hükümete şu soruyu sordu: “Yunanistan tarafından Ege’de 153 ada, adacık ve kayalık işgal edilmiş durumda. Adalarımızı işgal eden Yunanistan’a karşı iktidar olarak ne zaman ses çıkaracaksınız?”

Bu soruya o anda veya sonra bir cevap gelmedi. İlgili kurumlardan bir cevap gelirse de buradan duyururuz… Gerçekten de neden ses çıkmıyor?

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YENİ DÖNEMİN GETİRDİĞİ TEŞEKKÜR ŞEKLİ!

TBMM Genel Kurulu yarın yeni TBMM Başkanı’nı seçmek üzere toplanacak. Bunun yanında Meclis Başkanvekili, başkanlık divanı üyeleri de seçilecek. AKP’nin adayı mevcut başkan Mustafa Şentop… MHP’de Şentop’u destekleme kararı aldı. CHP Haluk Koç, HDP Erol Kadırcıoğlu, İYİ Parti ise İmam Hüseyin Filiz’i aday olarak gösterdi. Bu duruma göre ilk iki turda Meclis Başkanı seçilemeyeceği görülüyor. Ancak üçüncü turda yeni meclis başkanı seçilebilecek.

Bu arada Meclis’te grubu bulunan partiler grup başkanı, grup başkanvekillerini, idare amirlerini seçmiyor. Seçimler basına kapalı şekilde yapılıyor. AKP seçimini yaptı, şu anda Grup başkanı ve başkanvekilleri ile devam etme kararı aldı. İki yeni isim de Meclis İdare Amiri oldu. Bunlardan birisi eski futbolcu İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve diğeri Gaziantep Milletvekili Ali Şahin TBMM idare amiri oldu.

Seçimler yapıldıktan sonra Sayın Şahin’in sosyal medyadan yaptığı teşekkür yeni dönemin “teşekkür kriterleri”ni de gösterdi. “Şahsımı TBMM İdare Amirliği’ne lâyık gören Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım, Liderim Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor, AK Parti TBMM Grubum ve tüm milletvekili dostlarımın güvenlerine lâyık olmayı diyorum” diyen Şahin’in AKP’li vekillerin oylarıyla seçildiğini not düşelim…

Şahin’i tebrik ederken, yeni görevinde başarılar diliyoruz…

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TROL!

Sosyal medyadaki çirkin paylaşımlar, hakaret ve küfürler gündeme gelince “trol” kelimesi ortaya çıkıyor. “Trol nedir?” deyince de, fikri olmayan, başkasının fikirlerini paylaşan, kaos ve kavgadan beslenen, kendisi ve mensubu olduğu kesimi korumak adına her yolu mübâh gören, tehdit, şantaj ve küfrü meziyet (!) sanan ve bu işi de parayla yapan kişiler anlaşılır.

Öyleyse önce trolleri kullananları sonra trolleri susturmak gerekir. İşte o zaman sosyal medya etiği kurallarının bir anlamı olur…

“Benim trolüm iyidir” anlayışı terk edilmedikçe de bu müessese devam edip gider!