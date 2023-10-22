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22 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

“Yabancı askerler” tartışması

Mehmet KARA
22 Ekim 2023, Pazar
İsrail’in Gazze’de hastaneyi bombalayıp 500’e yakın masum ve savunmasız insanı öldürdüğü sırada Meclis’te her iki yılda bir tekrarlanan Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyordu.

Tezkereye CHP ve YŞP “red” diğer partiler “evet” oyu kullandı. Tezkerenin 164 ret oyuna karşın 357 oyla kabul edilmesinin ardından TSK’nın Irak ve Suriye’de görev süresi 2 yıl daha uzatılmış oldu.  

Bu seneki tezkere görüşmeleri İsrail’in Gazze’de giriştiği soykırımın gölgesinde yapılırken, görüşmeler sırasında “Türkiye’de yabancı asker bulundurulması” tartışması yaşandı. CHP, bu ifadenin “açık ve net” yazılmaması nedeniyle itiraz ediyordu. “Yabancı asker”den hangi ülke ya da ülkelerin kast edildiğinin net şekilde ortaya konulması gerektiğini söylüyordu. 

Tezkere görüşmeleri sırasında grubu olan partilerin temsilcileri, hem İsrail’in katliamlarına değindiler hem de tezkereye ‘evet’ ya da ‘hayır’ deme gerekçelerini dile getirdiler. 

Görüşmelerde en çok dikkat çeken ise Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti’nin CHP’nin yabancı asker bulundurma konusundaki itirazlarını sert şekilde eleştirmesi oldu. 

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun, Hükûmetin Suriye politikasını eleştirirken, CHP’ye “Önceki tezkere ile şimdiki tezkere arasında fark yok. Öncekine evet deyip buna hayır diyenlerin durumu tartışılır” demesi MHP’den alkış yandaş medyadan övgü alması da ilginçti. 

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NEDEN “HAYIR” 

CHP adına konuşan İstanbul Milletvekili Namık Tan, neden “red oyu” verdiklerini, “Parti olarak bu desteği verirken hataların devam etmeyeceği umuduyla tavrımızı belirledik. Tezkereye de bu nedenle ‘kabul’ oyu verdik fakat özellikle meşruiyeti tartışmalı 2017 referandumuyla ülkemizin tek adam yönetimine dönüştürülmesinin ardından hatalı politikalar ısrarla devam etti” diyerek açıkladı. “Türkiye’de yabancı asker postalı istemediğimizi vurguluyor, terörle mücadeleye hiçbir katkısı olmayacak, sadece sizin ideolojik ve popülist politikalarınıza, külhanbeyliğini çağrıştıran söylem ve tutumunuza meşruiyet sağlayacak bu tezkere metnine onay vermeyi reddediyoruz” diyerek bitirdi. 

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“ASKERLERİN TÜRKİYE’DE NE İŞİ VAR?”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol iktidar cenahına “Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zalimce yaklaşımdan sonra ne dedi? ‘Ey Amerika, senin okyanus ötesinden gelip de Akdeniz’de ne işin var?’ Doğru, ne işi var? Peki, şimdi o zaman yabancı askerlerin Türkiye’de ne işi var? Yani aynı şey değil mi?” sorusu yöneltti.  

Mustafa Varank’ın “aynı şey değil” demesine karşılık Erol, sözlerini “Bütün samimiyetimle soruyorum. İçinizden bir kişi cevap verirse ben diyeceğim ki ‘Evet, demek ki ben yanılmışım.’ Şimdi, şunu söyleyebiliyor musunuz: ‘Yabancı asker’ derken hangi ülkenin askeri olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın, “80, biliniyor” cevabından sonra Erol, “Peki, bunların tankla mı, topla mı, uçakla mı, gemiyle mi geleceğini biliyor musunuz?” diye bir sorusuna ”hayır” cevabını alınca, “Var mı tezkerede detayı, teferruatı; var mı tezkerede Sayın Bakanım?” sorusuna Akar, “evet, var” diyerek cevap verdi. 

Erol, sözlerini “Bizim yenemeyeceğimiz bir güç var mı? Peki, buna rağmen biz kendi Silahlı Kuvvetlerimize güvenip de Silahlı Kuvvetlerimize yetki verirken niye yabancı askerleri ortaya koyuyoruz? Biz bu tezkereye karşı değiliz, biz bu tezkerenin içeriğine karşıyız. Yabancı askerleri çıkarın, CHP’liler ‘evet’ oyu vereceğiz...” şeklinde sürdürdü. 

*** 

SORULAR CEVAPSIZ KALDI 

Hükûmet kanadı muhalefetin itiraz ettiği ifadeleri çıkartmadı. Tezkere de iki yıl daha uzamış oldu. Ama kafalardaki “Türkiye’de yabancı asker bulundurulması” cümlesinin üzerindeki sorular cevapsız kaldı.  

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