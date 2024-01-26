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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Her gün

Mehmet KOVANCI
26 Ocak 2024, Cuma
ŞİİR

Rabbim kullarına ediyor ikram.

Ona iman edip olmalı adam.

Emr-i ilahiye hep olmalı ram.

Uhrevi âlemden bir gündür her gün

 

Su, getirir bin bir dereden nefis

Şeytan vesveseyle ediyor telvis

Rabbime teslim ol, temizlenir his.

Tövbeyle arınma günüdür her gün.

 

Rabbine yönelir bütün müminler,

Allah-u Ekber’le asuman inler.

Arşa kadar her şey tekbiri dinler.

Tevhidde ittihad günüdür her gün.

 

Hayatı, Halik’a etmeli feda.

Emr-i ilahiyi etmeli eda.

Bundan bir an bile kalmayın cüda.

Hakka feda olma günüdür her gün

 

Hakkın hatırını tutmalı üstün.

Böyle yaşayarak geçmeli ömrün.

Yaşasın cehennem haykır zalime.

Leh veya aleyhe geçiyor her gün.

Hakka tabi olma günüdür her gün.

 

Zalimin zulmüne bana ne deme

Elin ve dilinle zulmü engelle.

Buna gücün yoksa kalben buğz eyle.

Hakka taraf olma günüdür her gün

 

Var oluş gayeni unutma bir an.

Zikir ve tesbihle Allah’ı hep an.

Emr-i ilahiye uygun yaşarsan,

Rıza-i Bari’ye kavuşur insan.

 

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