Rabbim kullarına ediyor ikram.
Ona iman edip olmalı adam.
Emr-i ilahiye hep olmalı ram.
Uhrevi âlemden bir gündür her gün
Su, getirir bin bir dereden nefis
Şeytan vesveseyle ediyor telvis
Rabbime teslim ol, temizlenir his.
Tövbeyle arınma günüdür her gün.
Rabbine yönelir bütün müminler,
Allah-u Ekber’le asuman inler.
Arşa kadar her şey tekbiri dinler.
Tevhidde ittihad günüdür her gün.
Hayatı, Halik’a etmeli feda.
Emr-i ilahiyi etmeli eda.
Bundan bir an bile kalmayın cüda.
Hakka feda olma günüdür her gün
Hakkın hatırını tutmalı üstün.
Böyle yaşayarak geçmeli ömrün.
Yaşasın cehennem haykır zalime.
Leh veya aleyhe geçiyor her gün.
Hakka tabi olma günüdür her gün.
Zalimin zulmüne bana ne deme
Elin ve dilinle zulmü engelle.
Buna gücün yoksa kalben buğz eyle.
Hakka taraf olma günüdür her gün
Var oluş gayeni unutma bir an.
Zikir ve tesbihle Allah’ı hep an.
Emr-i ilahiye uygun yaşarsan,
Rıza-i Bari’ye kavuşur insan.