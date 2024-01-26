ŞİİR

Rabbim kullarına ediyor ikram. Ona iman edip olmalı adam. Emr-i ilahiye hep olmalı ram. Uhrevi âlemden bir gündür her gün Su, getirir bin bir dereden nefis Şeytan vesveseyle ediyor telvis Rabbime teslim ol, temizlenir his. Tövbeyle arınma günüdür her gün. Rabbine yönelir bütün müminler, Allah-u Ekber’le asuman inler. Arşa kadar her şey tekbiri dinler. Tevhidde ittihad günüdür her gün. Hayatı, Halik’a etmeli feda. Emr-i ilahiyi etmeli eda. Bundan bir an bile kalmayın cüda. Hakka feda olma günüdür her gün Hakkın hatırını tutmalı üstün. Böyle yaşayarak geçmeli ömrün. Yaşasın cehennem haykır zalime. Leh veya aleyhe geçiyor her gün. Hakka tabi olma günüdür her gün. Zalimin zulmüne bana ne deme Elin ve dilinle zulmü engelle. Buna gücün yoksa kalben buğz eyle. Hakka taraf olma günüdür her gün Var oluş gayeni unutma bir an. Zikir ve tesbihle Allah’ı hep an. Emr-i ilahiye uygun yaşarsan, Rıza-i Bari’ye kavuşur insan.

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.