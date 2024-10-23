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23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İSLÂM’IN İZZETİNİ KORUMAK İZZETİNDİR

Mehmet KOVANCI
23 Ekim 2024, Çarşamba
ŞİİR

İlk vazifen korumak İslâm’ın izzetini,

Dininin, imanının, korursun şerefini,

Her bir mü’min korusun Din’in ulviyetini,

Dinimiz sayesinde bulursun kıymetini.

 

Önce izzet-i nefis demek, yanlış düşünce,

Zilletle yaşar isen ruhun ölüyor önce,

Ayak altında kalır ceset ölmeden önce,

Kıymetli meta değil bu dünya-yı deniye.

 

Neme lâzım demekse devasız bir illettir,

Bu hâlde yaşamaksa çok denî bir zillettir,

Merdane kalk ayağa böyle hayat izzettir,

İslâm kardeşliğiyse ihlâs ve tesanüddür.

 

İzzet-i İslâmiye, her şeyden önce gelir,

Zındıkaya eğme baş, küllî bir kaidedir,

İttihad-ı İslâm ise farz-ı ayn vazifedir,

Bunda tembellik ise çok büyük bir vebaldir.

 

Bir münkeri görünce düzeltirsin elinle,

Elinle yapamazsan düzeltirsin dilinle,

Bunu da yapamazsan buğz edersin kalbinle,

İslâm’ın izzetini korursun her hâlinle.

 

İçtimaî hayatın içindedir her mü’min,

İslâm’ın izzetini korumaktır vazifen,

Bu ma’rufu tebliğdir, bunun farkında isen,

İslâm’ın izzetini, korumak izzetindir.

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