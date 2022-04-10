İstikamet sahibi Mehmet Kutlular

Bir KUTLULAR tanırım, alnı açık başı dik.
Satmadı satılmadı, nurlarda çok müdakkik.
Sözü mihenge vurur, Nurlarla eder tahkik.
İnsan sarrafı idi, niçini eder tetkik.
Şahin gibi bakardı dosta güven veriyor.
Arslan yürekli idi fitneyi yok ediyor.
Şecaat timsaliydi haini fark ediyor
Ayrılanlara bir bak farklı şeyler söylüyor.
Numune-i imtisal ediyor hakta sebat.
Kâr zarar hesap etmez, nura eder itaat.
Üstaddan milim sapmaz ederdi hep isabet.
Vakfetti hayatını tek gayesi var hizmet.
Tavizsiz istikrarın sembol ismiydi elbet.
Elini tutmadı hiç, korku denen bir illet.
Tehdit, tazyik ve şantaj, bunlar çok büyük afet.
Göğsünü siper etti, bu nasıl sahibiyet.
Cesaretine herkes, elbette hayran idi.
ÜSTADA bağlılığı, ZÜBEYİR abi gibi
Vazifeni tam yaptın bu bayrak hiç düşmez ki.
Kutlular abi gibi hiç bırakma gayreti.
ALLAH rahmet eylesin, mekânın cennet olsun.
Kabrin cennet bahçesi, daim nurlarla dolsun
Burdan oraya ancak dualar onu bulsun.
Ordan buraya ise füyuzat bizi bulsun.
Varsa hakkım helaldir, sen hakkını helal et.
Dünyada ve ukbada olsak bile hep hizmet.
Dünyada ve kabirde hizmetle meşguliyet.
Hizmetle meşguliyet çok mühim istikamet.