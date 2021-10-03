"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Tahkikî imanı kazanmak gerek

Mehmet KOVANCI
03 Ekim 2021, Pazar
Hem bize hem gayriye elbette Nurlar gerek. Nurlar’ı hep şevk ile taallüm et bilerek. İnayetullah ile tefeyyüz et severek. Nur’un işaretiyle tahalluka ver emek.

Tergib ile daima Nurla tenevvür gerek. 

Usanmadan hahişle daim telezzüz gerek. 

Tedric ile her daim elbet tekemmül gerek. 

Nurlar’ın tarikında çalışmak gayret gerek. 

Aklı sönmeyenlere elbette tarif gerek. 

Kalbi ölmeyenlere elbette teklif gerek. 

Tebliği tefhim için elbet muarrif gerek.    

Cüz-i ihtiyariyi istimal etmek gerek. 

Allah için her zaman tebliği yap bilerek. 

Kavl-i leyyin esastır beliğ söz söyleyerek. 

Tebliğ ettiğin kişi akıl ve baliğ gerek. 

Rabbim dilediği an hidayet verir direk.  

Bunları yapar isen imanın kuvvetleşir. 

Son nefesinde ölüm imanla gerçekleşir. 

Üstadım Said Nursî bunu ediyor tebşir. 

Nurlar’a yapış artık günahtan kalmaz bir kir.   

Dünyevî ve uhrevî saadet böyledir bil. 

Huzur-u İlâhide daim ihlâsla eğil. 

Rast gele yaşamaksa bu elbet kulluk değil. 

Abdullah olduğunu daima bilmek gerek. 

Bunları bilmek için tahkiki iman gerek. 

Bu sırra ermek için elbette izan gerek. 

Hamlıktan kurtularak şüphesiz yanman gerek. 

İslâmın potasında her halde olman gerek. 

Hayatın iman ile hayat bulması gerek. 

İnsaniyet-i kübra İslâmiyet’tir gerçek. 

Kemalat İslâm’dadır bunda yoktur hiçbir şek. 

Saadet-i dareyndir imanla ölebilsek. 

Kâinat kitabını okursan dikkat ile. 

Kâinat nutka gelmiş ne konuşur bizimle. 

Kendini tanıttırır âlemdeki her şeyle. 

İman ve itaatle O’nu tanımak gerek. 

Allah’ı tanıyorsan her şey sana musahhar.

Daima Rabbim sana elbet yardımcı ve yar. 

Allah’a muti isen bu sana çok büyük kâr. 

Takva ve salih amel, iki kurtarıcın var. 

Eğer tanımıyorsan her şey sana düşman bar. 

Âlemde yapayalnız kalırsın elbet naçar. 

En çok güvendiklerin ukbada senden kaçar. 

Gideceğin yer ise elbet Cehennem ve nar. 

Fıtrat ayarlarına dönmelisin elbette. 

Saadet anahtarı Kur’ân’da ve sünnette. 

Mesut ve bahtiyarsın. Dünya ve ahirette. 

Allah’ın cemalini seyredesin Cennette. 

Okunma Sayısı: 896
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Şimdi bu hak mı?”

    Almanya camilerindeki 'Açık Kapı Günü' etkinliği yoğun ilgi gördü

    İsrail, 3 bin Filistinliyi yerinden etmeye çalışıyor

    Tesettürümden geri adım atmam

    1 ayda 23 kez baskın düzenlendi; Harem-i İbrahim'de 80 vakitte ezan okunamadı!

    İskenderun Körfezi'nde gözlemlendi

    Vicdanları isyan ettiren tutuklama

    Barışı kucaklamalıyız

    Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi

    Japonya'da yabancı işçiler için 'insan hakları' adımı

    Yeni dönemde Meclis'te hangi konular ele alınacak?

    Batı Şeria'da 'sıradan' hale gele gözaltılar devam ediyor

    Avrupa emlak piyasası aşırı ısındı

    İran: ABD niyetini göstersin

    Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi milyonları ağırladı

    Kilogramı 60 bin liradan satılıyor

    Kovid-19 Rehberi güncellendi: Bazı durumlarda karantina süresi kısaldı

    Bartın'da midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    'Meclis devredışı'

    'İsraf dizboyu'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp: Münakaşa ile hiçbir dava halledilmez
    Adnan NACİR

    MARKETÖ
    Genel

    'Meclis devredışı'
    Ahmet BATTAL

    Diyanet ve itibarına suikasta çare
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın seyyidliğine dair bazı mülâhazalar
    Mehmet KARA

    Erken seçim kararı nasıl alınır?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Aslan, ceylan, sırtlan, zebra yan yana koşuyorsa...
    Mehmet KOVANCI

    Tahkikî imanı kazanmak gerek
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kadar geniş huzur mertebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.