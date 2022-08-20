ŞİİR - MEHMET KOVANCI

YA BAKİ ENTEL BAKİ hakikati ne diyor?

Kalpleri Masivadan tecrid edip kesiyor.

Fenaya giden şeyler sevilmeye değmiyor.

Muhabbete layıktır YA BAKİ ENTEL BAKİ.

Her şey fenaya gider masiva fani elbet.

Faniye kalb bağlanmaz fani şeyleri terket

Fenaya kalp bağlansa gayr-ı meşru muhabbet.

Faninin devasıdır YA BAKİ ENTEL BAKİ.

İnsanın mahiyeti çok kapsamlıdır ancak.

Mevcudatın çoğuyla alakadardır ancak.

Faniyi baki gibi, sevmek hüsrandır ancak.

Firakın ilacıdır YA BAKI ENTEL BAKI

İnsanda derc edilmiş istidad-ı muhabbet.

Mevcudatın hepsini insan seviyor elbet

Kâinat ve mafiha sana çok büyük nimet.

Fenanın devasıdır YA BAKİ ENTEL BAKİ

Koca dünyayı bile hanesi gibi sever.

Kendi bahçesi gibi cenneti öyle sever.

Sevdiği şeyler ise hiçbiri durmaz gider.

Firakın devasıdır YA BAKİ ENTEL BAKİ.

Muhabbet duygusunu yanlış kullandığında.

Ruhu hep azap çeker her yanlış yaptığında.

Azap çekmekte ise kabahat hep insanda.

Azabın çaresidir YA BAKİ ENTEL BAKİ

Hakikati görmezsen nimetler olur nikmet.

Fani olan şeylerde var elbette çok hikmet.

Muhabbet duygusunu MALİKİNE tevcih et.

Her zaman demelisin YA BAKİ ENTEL BAKİ.

Madem BAKI ALLAH’TIR her bir şeye bedeldir.

Madem ki ALLAH vardır, her şey var ve güzeldir.

Hüsün, ihsan ve kemal, muhabbet sebebidir.

Bu özellikler derki; YA BAKİ ENTEL BAKİ.

İnsanın fıtratında aşk-ı beka var elbet.

Zevalini düşünse derinden eder feryat.

Tevehhüm-ü bekayla eder elbet muhabbet.

Fenaya karşı çare YA BAKİ ENTEL BAKİ.

İnsanın fıtratında arzu-yu beka vardır.

Sadece ve sadece ALLAH yardımcın yardır.

Fenadan elini çek, bu çok büyük bir kârdır.

İnsanın fıtratı der; YA BAKİ ENTEL BAKİ.

Fani kısa ömrünü yapmak istersen baki.

Hak yolunda sarfet ki kazan ömr-ü hakiki.

Allah için işleyin, Allah için görüşün.

Allah için çalışın işte bunun çaresi.

Gerçi insan fanidir bakinin ayinesi.

Esma’nın aynasıdır insanın her zerresi

Baki’ye teveccühtür, insanın vazifesi.

Alemdeki her şey der; YA BAKİ ENTEL BAKİ

Kalbin, ruhun ve aklın, letaifin demeli.

O, ezeli, ebedi, O’dur elbet sermedi.

O’dur matlub ve mahbub, O’dur maksud ve ma’bud.

Lisanın demelidir; YA BAKİ ENTEL BAKİ.