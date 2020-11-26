Korona ile artan vefatlar

Türkiye genelinde koronavirüs tablosu ağırlaşırken, buna bağlı olarak vefatlarda da artış oldu.

Salgın, Türkiye’de ilk görülmeye başladığında bize çok uzak iken, şimdi yanı başımıza kadar gelmiş durumda. Akrabalarımızdan, komşularımızdan ve Yeni Asya camiasından da şahsen ve ya ismen tanıdığımız birçok kişiyi bu hastalık sebebiyle ahirete yolcu ettik. Taziye için yanlarında bulunamadık, ama acılarını yüreğimizde hissedip duâlarımızı gönderdik.

Bu son vefatlardan biri de camiamızdan Ömer Yavuzyiğitoğlu Ağabey’in vefatı oldu. Aynı civarda ikamet etmemiz hasebiyle, komşuluk hukukumuz da olmasına rağmen gidip yanlarında olamadık. Kızı Esra Yavuzyiğitoğlu, annesi ve babaannesiyle beraber evde tedavi altında, karantinadalar. Günlerdir, babasının vefatını, (hasta oldukları için) annesinden ve babaannesinden gizleyerek acısını tek başına içinde yaşayan kardeşime çok duâ ediyor, sizlerden de duâlar istiyorum.

Böyle dehşetli bir zamanda, öyle bir marazla karşı karşıyayız ki, hepimiz yalnızlaştık. Büyüklerimize yaklaşamıyoruz. Hastalarımız yalnız vefat ediyor. Son vazifeler bile tam olarak yapılamıyor. Taziyeler olmuyor. Acılar yalnız yaşanıyor. Bu büyük imtihandan Rabbim alnımızın akıyla, kazananlardan olarak çıkmayı nasip etsin.

Ahirete göçenler, inşallah şehittirler. Geride kalan hasta ve yakınları ise, inşallah her dakika ibadet sevabı kazanmakla bu kısa fani ömrü, bâki ve meyvedar etmektedirler. Yeter ki, “Mevlâ’dan gelen herşey hoştur, güzeldir, hayırlıdır.” diyerek sabredelim.

Göç hızlanıyor. Kervan durmuyor, ilerliyor. Ahirete göçler hep vardı, ama koronavirüsle birlikte hızlanıyor. Koronavirüs sadece, Azrail’e (as) bir perde. Deprem, sel, trafik kazası, neticede sonu hep aynı yola çıkıyor. Dünyada son durak, kabristana gidiyor. Allah ölüme hazırlıksız yakalanmaktan, ani afetlerden, belâlardan korusun. Kabre gülerek gitmeyi, hesabımızı kolay vermeyi nasip etsin.

Gidenler unutulmuyor, boşlukları dolmuyor, ancak artık onları buraya döndüremeyeceğimize göre, biz onların yanına gitmeye hazırlanmamız gerekiyor.

Ahirete gönderdiklerimizin hepsini isim isim sayamayacağım. Câmiamızdan annesini, babasını, eşini, ahirete yolcu eden herkese taziyelerimi sunar, duâlar ederim.

Esra Yazuzyiğitoğlu kardeşime, annesine ve babaannesine, onların nezdinde bütün hastalarımıza Allah âcil şifalar versin.

Sabır ve ecirlerini bol eylesin.