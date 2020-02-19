Kışın hava soğuk olunca yapılacak en güzel faaliyet hiç şüphesiz patlamış mısır ve salep ile film seyretmekti.

Bugün izlediği filmde ise çocuğun duâ ettiği ve olmasını istediği şey, aslında kimseyi mutlu etmeyecekti. Biraz zaman geçince bunun yanlış olduğunu anladı ve istememişti.

Çocuktu, ama küçük bir çocukken istediklerini düşündü. Oyuncak, şeker, çikolata... Hatta çikolatayı yediğinde çok kaşınsa bile çikolata. Alerjisi olduğu için artık yemiyordu meselâ.

Bugün büyürken istediklerinin nasılda değiştiğini anlamıştı. Gerçekten dedesinin dediği gibi, Allah aslında zamana göre büyütüyordu bizi.

Arkadaşlar, peki siz büyürken neler değişiyor hayatınızda, düşündünüz mü?