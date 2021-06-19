Cezayir seçimleri

Cezayir’de 12 Haziran 2021’de Genel Seçimler yapıldı. Ülkede 12 Aralık 2019’da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış ve Abdülmecid Tebboune Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Cezayir’deki seçimlere, Ulusal Halk Meclisi’nde gençlerin ve kadınların, katılım ve temsiliyetini arttırılmasını hedefleyen yeni seçim yasasıyla gidildi. Tebboune, “40 yaş altı adayların seçim kampanyasını finanse etme taahhüdünden yararlandıklarını” ifade etti. Böylece Tebboune “siyasî eylemde kirli parayı ortadan kaldırmayı, siyasî hayatı ahlâkî hale getirmeyi, devlet kurumları yenilemeyi ve seçilmiş kurumları rehabilite etmeyi” amaçladıklarını kaydediyor.

Ancak seçim kampanyasını finanse etme taahhüdüne rağmen, seçimlere katılım oldukça düşük kaldı. 24 milyondan fazla seçmen bulunan Cezayir’de, seçmenlerin 5 milyon 625 bin 324’ü sandık başına gitti. Seçimlere katılım yüzde 23.03 gibi çok düşük bir oranda kaldı.

Seçimlere katılımı yükseltmek için oy verme işleminin 1 saat uzatılması da seçmenin ilgisini çekmede yeterli olmadı.

Ulusal Bağımsız Seçim Otoritesi Başkanı Muhammed Charfi 15 Haziran Salı günü yaptığı açıklamada, “kullanılan 5 milyon 625 bin 324 oyun, 1 milyon 16 bin 220’sinin geçersiz olduğunu” belirtti. Seçimlere katılımın çok düşük bir oranda kalması sebebiyle, seçimlerin meşrûiyetinin tartışmalı olduğu kuvvetle muhtemeldir.

Seçmenlerin, sandık başına gitmemesinde Covid-19 salgınının etkileri ileri sürülse de, asıl sebeplerin ekonomik, siyasî ve toplumsal sorunlar olduğu vurgulanmaktadır. Özellikle yolsuzluk, yoksulluk, yoksunluk, gelir dağılımı adaletsizliği, işsizlik, silâhlı çeteler vb. sosyo-ekonomik problemler önem arz ediyor.

Cezayir’in doğal gaz ve petrol gibi yer altı zenginlikleri bilinmekle birlikte, bunlardan elde edilen gelirin halka yeteri kadar yansımadığı iddialar arasında. Yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunlardan dolayı, seçmenlerin siyasetten beklentisinin azaldığına yorumlanıyor.

Seçim ön sonuçlarına göre 407 sandalyeli Ulusal Halk Meclisi’nde, 105 sandalye kazanan Ulusal Kurtuluş Cephesi seçimin galibi oldu. 78 sandalye ile Bağımsızlar ikinciliği elde ettiler. Toplum ve Barış Partisi 64, Ulusal Demokratik Toplum Partisi 57, Gelecek Cephesi 48, Bina Cephesi 40, Halkın Sesi Partisi 3, İyi Yönetişim Partisi 3, Adalet ve Kalkınma Cephesi 2, El Fadjr El Djadid Partisi 2, Yeni Cezayir Cephesi 1, Jil Cedid Partisi 1 sandalye kazandılar. Seçimin kesin sonuçlarının 24 Haziran’da açıklanması planlanıyor.

Seçim, İslâmcılar için göreceli bir zafer şeklinde değerlendiriliyor. Çünkü Toplum ve Barış Partisi Genel Sekreteri Abderrazak Makri, 16 Haziran’daki beyanatında “Ulusal Bağımsız Seçim Otoritesi’nin seçim bölgelerinde yeterli tedbirleri almadığı, silâhlı çetelerin etkinliğinin gözlendiği ve partisinin daha fazla sandalye kazanamamasını” bu sebeplere bağlıyor.

Bina Cephesi Başkanı Abdülkadir Bengrina, 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci olmuştu. Bina Cephesi’nin seçim çalışmalarında sosyal ağları kullanarak hızlı ve etkin bir şekilde daha fazla kitleye ulaşarak oylarını arttırdığı belirtiliyor.

Adalet ve Kalkınma Cephesi, İslâmcı unsurlar arasında seçimin en büyük kaybedeni. Adalet ve Kalkınma Cephesi Başkanı Abdullah Djaballah, oylarının ciddî oranda düşmesini, destekçilerinin çekimser kalmasıyla açıklıyor. Yine iç çekişmeler ve boykot kararı alanların da etkisi gözden kaçırılmamalı.

Aslında seçimlerin asıl kazananının Bağımsızlar olduğu vurgulanıyor. Bağımsızlar, Cezayir siyasetinde “ikinci siyasî güç” olarak sunuluyor. Bununla birlikte Bağımsız listelerden seçilenlerin, değişim vaatleri dışında siyasî bir proje üretemedikleri de bildiriliyor. Seçimlere katılım çok düşük oranda ve oy kullananların ikinci adresi de siyasî derinlikten yoksun Bağımsızlar oldu. Sosyolog Nacer Djabi’ye göre “sonuçta seçimlerin siyasî sistemin karmaşasını büyütecek ve mantıksal olarak onun zayıflamasına neden olacağı” kuvvetle muhtemeldir.