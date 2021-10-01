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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dünya bizim için yaratıldı

MUHSİN BOZKURT
01 Ekim 2021, Cuma
İman edenler ve güzel işler yapabilen mü’minler / inananlar için girecekleri Cennette;

Aralarından ırmaklar akan, çevresi zümrüt gibi olan, binbir çeşit bitki ve ağaçlarla kuşatılan köşkler var.

Dünyadakilere benzeyen, fakat tatları onlardan çok farklı, çok leziz meyveler var.

Orada onlar için güzel mi güzel, temiz mi temiz bakire eşler var. Üstelik Cennet ve içindekiler ebedî olup, sonsuz olarak orada kalacaklar. Bütün manevî lezzetler; dünyadakilerle asla kıyaslanamayacak şekilde orada.

Bütün cismanî / bedenî lezzetler de orada, onları beklemekte. Rahmet hazineleri orada Cennetlikleri sabırsızlıkla gözetlemekte. Tad alma duyusunun alacağı bütün rızık zevkleri ve çeşit çeşit taamlar orada.

İlâhî isimlerin tecellîleri / yansıma ve görünmeleri, en güzel şekilde Cennette görülecek. Cennette hissedilecek / algılanacak ve zevkine varılacak. Bütün bunlar; cisim ve bedenle Cennette bulunuşla, imkân dâhiline girecekler.

Bütün bu tecellîler; Cennette bedenî organlarımızla görülecek, bilinecek, algılanacaklar. Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını görme, tanıma ve bilmesi; kul için Cennette gerçekleşecek.

Kul; Allah’ın her çeşit ihsan ve bağışına Cennette mazhar olup kavuşacak. Çünkü kâinat tezgâhlarının işlediği mahsulâtın / hasılatın en büyük sergisi Cennette açılacak.

Mü’min; hem cismanî hem ruhanî / ruhla ilgili bütün gerçeklerin esaslarını orada görecek. Çünkü Cennet; lezzet ve saadet yurdudur. Orada cansız bir şey yoktur. Dünyada camit / cansız, şuursuz / bilinçsiz ve hayatsız maddeler;

Orada şuurlu / bilinçli, akıllı ve hayattar / canlı bir hâl almış durumda olacaklar. Cennette her şey insanın emrine âmâde bir vaziyette, onu dört gözle beklemekte. Cennetin saymakla bitmeyecek bütün güzellik ve özelliklerine rağmen, Cennetin gözler görmemiş, kulaklar işitmemiş binbir vasıflarına ve meçhullerine rağmen, Cennette yok, yok olmasına rağmen, Cennette akla, hayâle gelecek her şey, çok çok var olmasına rağmen, Cennetten daha güzel bir şey var. 

Çünkü: “Cennet Cennet dedikleri/ Bir kaç köşk, bir kaç huri /Sen isteyene ver onları/ Bana Seni gerek Seni.”

Evet, Cennet hurilerinden / Cennet güzellerinden daha lâtif / hoş bir şey var. Cennetin selsebilinden, çeşme ve ırmak sularından daha tatlı bir şey var.

Şüphesiz Cennetten daha üstün bir şey var: O da BEYANAT- I ÂYÂT-I KUR’ANİYEDİR.

Kur’ân âyetlerinin açıklamaları.

Ve tabiî KUR’ÂN’IN BİZZAT KENDİSİ.

Kimseye söz bırakmamıştır ki, fazla bir şey söylensin. O parlak, ezelî ve ebedî yüksek ve güzel âyetlerde her şey var. Demek ki, daha dünyada iken manen Cennete girmek; Kur’ân’ı anlamakla mümkün.

Yüce Allah da bu dünyayı yaratmış, nimetlerle ve envai çeşit güzelliklerle donatmış. Ve “Buyurun İlâhî soframa!” demiş. Buyur etmiş bizi.

Bunun dünyadan da, içindekilerden de asıl güzel tarafı,

Asıl düşünmemiz gereken yanı şudur:  Yüce Allah’ın dünyayı bizim için, bizi de Kendisi için yaratmış olması. 

Çünkü: Allah’ın bizi muhatap edip değer vermesinden, daha büyük bir şey olamaz. 

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  • Said Yüksekdağ

    1.10.2021 16:39:15

    Kalemine kuvvet..

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