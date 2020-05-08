Peygamberimizin torunları

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük;

Babamın getirdiği kitaplardan öğrendim. Peygamber’imiz (asm) torunlarını ve bütün çocukları çok severmiş.

Bir defasında Hazret-i Hasan, kardeşi Hazreti Hüseyin ile Resulullah’ın (asm) huzurunda güreşiyormuş. Peygamber Efendimiz (asm), Hazreti Hasan’ı teşvik ediyormuş. Hazret-i Fatıma, “Babacığım, Hüseyin küçüktür, halbuki siz hep Hasan’ın tarafını tutuyorsunuz.” deyince, “Ya Fatıma! Cebrail de Hüseyin’e yardım ediyor.” buyurmuş.

Peygamberimiz (asm) sadece akraba veya tanıdıklarının çocuklarına değil, bütün çocuklara karşı sevgi ve şefkat doluymuş. Bu sevgiyi belli etmek için de zaman zaman onları bindiği devenin veya atın üzerine alır ve onlara duâ edermiş. Çocuklar da bundan çok memnun olurmuş.

Bir gün Habeşistan Kralı Necaşi’den Peygamber’imize (asm) hediye olarak çok değerli bir altın yüzük gelmiş. Sevgili Peygamber’imiz de (asm) bu yüzüğü Ümame adındaki kız çocuğuna hediye etmiş. Ümame bu hediyeye çok sevinmiş ve bu yüzüğü değerli, güzel bir hediye olarak saklamış.

Kendisi bir şey yerken yanına çocuklar gelse hemen onlara ikramlarda bulunurmuş.

Sevgili günlük bizim de O’nun (asm) gibi davranmamız gerekiyormuş ve buna “sünnete uyma” deniyormuş. Dedem anlatmıştı ya!