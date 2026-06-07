"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Neticeyi Allah’a bırakmak

AHMET ZORLU
07 Haziran 2026, Pazar
Bediüzzaman Hazretleri'nin Lem'alar adlı eserde geçen şu ifade, insanın hizmet anlayışına ve hayat düsturuna önemli bir ölçü kazandırmaktadır:

“Tarîk-ı hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lâzım gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.”1

Bu cümle, yalnız dinî hizmetlerde değil; aile hayatında, toplum içinde, hukukta, eğitimde, ticarette ve insan ilişkilerinde de geçerli büyük bir hakikati ders vermektedir. İnsan, kendi sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir; neticeyi yaratmak ise Allah’ın takdiridir.

Bugün insanların en çok düştüğü yanlışlardan biri, vazifeden çok sonuca odaklanmaktır. Bir öğretmen öğrencisinin mutlaka başarılı olmasını ister; bir anne-baba evladının kusursuz yetişmesini arzu eder; bir hak savunucusu adaletin hemen tecelli etmesini bekler. Fakat bazen insan, kendi vazifesini yapmak yerine sonucu zorlamaya başlar. İşte burada hata başlar. Çünkü insanın kudreti sınırlıdır; neticeleri yaratan ise sonsuz kudret sahibi olan Cenab-ı Hak’tır.

Çiftçi toprağı sürer, tohumu eker, suyunu verir. Ancak tohumu yeşerten o değildir. Doktor tedavi eder, ilacı verir; fakat şifayı yaratan kendisi değildir. Hâkim delilleri değerlendirir, vicdanıyla hüküm verir; fakat mutlak adaleti bütün yönleriyle gerçekleştirmek insan gücünün ötesindedir. İnsan sebeplere sarılır; sonucu ise Allah yaratır.

Bu ölçü unutulduğunda, insanlar ya aşırı hırsa ya da derin bir ümitsizliğe düşerler. Başarı geldiğinde kendilerini her şeyin sahibi görür, mağrur olurlar. Netice istedikleri gibi olmadığında ise ye’se kapılırlar. Halbuki hak yolunda çalışan insan için esas olan, ihlâsla vazifesini yapmaktır. Başarı da imtihan, gecikme de imtihandır.

Tarihte büyük hizmetler yapan insanların ortak özelliği, netice hesabından çok vazife şuuruyla hareket etmeleridir. Peygamberler dahi insanları hidayete zorlamamış, sadece tebliğ vazifelerini yerine getirmişlerdir. Çünkü kalpleri değiştiren Allah’tır. İnsan ancak kapıyı çalar; gönülleri açan ise Cenab-ı Hak’tır.

Bu anlayış, insanı hem kibirden hem de umutsuzluktan korur. Kişi bilir ki:

Vazife bana aittir.

Netice Allah’a aittir.

Bana düşen doğrulukla çalışmak, sabretmek ve ihlâsı muhafaza etmektir.

Özellikle günümüzde sosyal, siyasî ve manevî alanlarda mücadele eden insanların bu ölçüye büyük ihtiyacı vardır.

Dipnot:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Lem'alar, s. 130.

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bağımsız Filistin hedefi unutulamaz

    Zelenskiy: Putin savaşı bitirmek istemiyor

    Türkiye enflasyonda dünya dördüncüsü

    Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'de görüşmelere başlandı

    Trump: İran’dan çok kısa sürede ayrılacağız

    Türkiye’de yerel basın can çekişiyor

    Hürmüz’de tansiyon düşmüyor

    Yargı vesayeti kabul edilemez

    Türkiye, Avrupa’nın çöp deposu mu?

    En çok işlenen suç: Hakaret

    Gazze’deki soykırım ortaklığına son verin - Tepkisizlik İsrail’i cesaretlendiriyor

    İsrail ile tüm anlaşmalar iptal edilmelidir

    Borç alan emir alır

    Cezaevine sığmayan “adalet”

    39 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 361 şüpheli gözaltına alındı

    Milli Takım 651. maçında Venezuela karşısında

    Hukuksuzluk her alanda devam ediyor

    Enflasyonda hedefler tutmuyor

    Ormanlar ranta mı kurban? - “O koltukta niye varsınız?”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bağımsız Filistin hedefi unutulamaz
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.