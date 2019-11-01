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1 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Şarkın mühim âlimlerinden Tillo’lu Hafız Taha Hoca’nın ardından

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
01 Kasım 2019, Cuma 00:22
“Şark’taki medrese hocaları Bediüzzaman’ı anlatıyor,” ismini verdiğimiz bir çalışma sırasında yolumuz, “Evliyalar diyarı” olarak bilinen Siirt’e bağlı Tillo kasabasına düşmüştü. Mezkûr kasabada ilimleriyle âmil medrese hocalarından “Hafız Taha Hoca“ olarak bilinen Hafız Taha Gültekin Hoca ile de görüşmüştük.

Muhammed Taha Gültekin (Hafız Taha Hoca) Bediüzzaman’ı anlatıyor

30 Ekim 2019 günü vefat haberini oğlu Nurullah Bey’den aldığımda hüzünlendim. ”İnnalillah-i ve innailahiraciün”diyerek ruhuna Fatihalar gönderdik. 

Oğlu, Nurullah Bey’le telefonda konuştuğumuzda, babasının iki aya yakındır hasta olduğunu söyleyerek, mezkûr tarihte saat yirmi civarlarında rahmete gittiğini ve ertesi gününde cenazesinin kaldırılacağını bize beyan etti.

Kendisine rahmet niyazımızla, geride kalan ailesi ve sevenlerine sabrı cemil diliyoruz.

Çevrede örnek kişiliği ve ilmine hürmeten saygı duyulan şahsiyetlerden olan Muhammed Taha Gültekin ile imamet vazifesini deruhte ettiği Tillo’daki Sultan Memduh Camii’nde bir araya gelmiştik. Kendisiyle caminin mütevazı bir mahallinde ilk defa karşılaşmamız esnasında, ”Üstad Bediüzzaman için...” dememe kalmadan, ayağa kalkarak Üstad’a hürmete binaen bizi kucaklayarak sıcak alâkadarlığını göstermişti.

Kendisini tanıtmasını istediğimizde, şöyle tanıttı Hafız Tahir Hoca:

Adım Muhammed Taha Gültekin. Tillo’da ve Türkiye’de “Hafız Taha Hoca” olarak bilinirim. 1938 Tillo doğumluyum. Küçük yaşlarda Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrenerek 11-12 yaşlarında Cenâb-ı Allah’ın inayetiyle Kur’ân-ı Azimüşşan’ı ezberleme şerefine nâil oldum. Siirt ve Tillo’da çok hizmeti geçen bir zat olan Molla Halil Toprak Hocamın yanında hıfzımı tamamladım. Akabinde adı geçen zatın oğlu rahmetli Molla Muhammed Hocamın yanında Sarf ve Nahiv ilimlerini tahsil ettim. 1961 yılına kadar devam ettim ve aynı yıl askere gittim. 2 sene askerlik vazifesini yaptıktan sonra Ulu Cami İmamı muhterem hocam Molla Bedreddin Sancar’ın yanında ilim tahsiline devam ettim. Yanında ilim tahsil ederken müezzin olarak Tillo Ulu Camii’ne atamam yapıldı. Gerek askerlik yaparken, gerek daha sonra Bediüzzaman Hazretleri’nin talebeleriyle görüşme imkânı buldum. İlim tahsilini bitirip Molla Bedrettin Sancar Hocamdan icazet aldıktan sonra, uzun yıllardan beri talebelere ilim öğretmeye gayret etmekteyim. 

Cenâb-ı Hakk’ın fazl ve keremiyle 1956’dan beri talebelere Risâle-i Nurlar’ı da anlatıyorum. 1981 yılından beri Tillo’da meşhur ve tanınmış büyük zat Sultan Memduh Hazretleri’nin Camii’nde imam hatip olarak görev yapmaktayım.

Hafız Tahir Hoca’nın değerli hatıralarını gazetemizin 21 Temmuz 2019 tarihli Elif sayfasında çıkan mülâkatımıza havale ederken, (https://www.yeniasya.com.tr/mustafa-ozturkcu/muhammed-taha-gultekin-hafiz-taha-hoca-bediuzzaman-i-anlatiyor_498925) tekraren merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabr-ı cemil diliyorum. 

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