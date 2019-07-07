"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Şarkta bir medrese âlimi: Hasan Çelik

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
07 Temmuz 2019, Pazar
Aslen Siirt kökenli bir aile iken, yıllar önce Van’a göç ederek Gürpınar ilçesine bağlı Hindistan Köyü’nde imamlıkla iştigal etmişti Hasan Çelik.

Van’da bir medrese âlimi ve bir Nur yolcusu olarak tanınırdı. Bu vesileyle hürmet gören Hasan Çelik Ağabey, geçtiğimiz günlerde seksenaltı yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin.

Van merkezde imamlık vazifesinden emekliye ayrılarak, oturduğu Akköprü mahallesinde bulunan bir camide  mahalle sakinlerine Kur’ân öğretirdi. Uzun yıllar tahsilini yaptığı medrese ilimlerinin yanı sıra, Risale-i Nurlar’dan da dersler yaparak, Bediüzzaman’ı ve Nurlar’ı anlatma faaliyetlerine şahit olanlardanım.

Hasan Çelik Ağabey ve Nur Talebesi evlâtlarıyla hukukumuz, Nur meslek ve meşrebi içinde, uzun yıllara dayalıdır. Kendisi Risale-i Nur Talebeliğinin yanı sıra, uzun yıllar şark medreselerinde medrese ilimlerini tahsil ettiğinden, Medrese âlimi olarak da bilinen ve  çevrede saygı duyulan bir şahsiyetti.

Biz kendisini yetmişli yıllarda, Nur dersleri ve Aziz Üstad’ın hayatı ile alâkalı faaliyetleri vesilesiyle tanırız. Kendisi bir çok babaya nasip olmayacak şekilde, bütün evlâtlarını Risale-i Nur kültürü içinde, Nurlar’ın dairesinde yetiştirmiş, medresenin yanısıra Nur dersleriyle de iştigallerini sağlamıştı.

Bizler de  onun okuduğu ve anlattığı Nur derslerini  zevkle dinler, evlâtlarıyla birlikte uzun yıllar Nur hizmeti içinde birlikte koşturmuşuzdur.

Hasar Çelik Ağabeyin güzel hususiyetlerinden birisi de, Bediüzzaman ve eserleriyle dolu dolu oluşuydu.

“Medrese hocaları Bediüzzamanı anlatıyor” ismini verdiğimiz bir çalışma vesilesiyle, Şarkta bir çok mekânı gezip medrese hocalarıyla yaptığımız Üstad araştırmaları kapsamında, Hasan Çelik Ağabey ile de evinde görüşerek uzun uzun, Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar hakkında bilgilerine başvurmuştuk.

Van merkezde, Akköprü mahallesinde bulunan geniş bahçeli evinin bahçesinde görüşürken, ”Mustafa kardeş” diye hitap ettikten sonra, “Ben Bediüzzaman Hazretleri gibi bir derya-i azim ve o muhteşem şaheserleri hakkında ne diyebilirim ki. Bak, bu şarkta ve bu ülkede, bütün medrese hocaları Bediüzzaman’ın bir tırnağı olamazlar. Zaten devlet de, medrese hocaları da Bediüzzaman’ı bir dinleseler  hiçbir problem kalmaz. 

Çünkü Bediüzzaman, bu zamanın müceddididir. Bu zamanda söz Bediüzzaman’ındır” diyordu. Bediüzzaman ve Nurlar’la alâkalı değerlendirmelerini böylesine dile getiriyordu.

Kendisi aynı zamanda bir Bediüzzaman hayranı olan Hasan Çelik Ağabey, bütün aile fertlerinin Nur Medreselerinde yetişmelerine vesile olmuştu. Kalabalık bir evlât topluluğuna sahip olan Hasan Çelik Ağabey, evlâtlarını Risale-i Nur kültürü içinde yetiştirmekle birlikte, hepsini mekteplerde de okutarak yüksek tahsilli olmalarını sağlamıştı.

Devletin muhtelif kademelerinde idareci, eğitimci ve memuriyet sahibi evlâtlarından biri olan Ramazan Çelik’ten sonra, ikinci evlâdı Hüseyin Çelik de akademisyenlikten siyasete atılarak, miilletvekili olarak parlamentoda vazife yapmış, altı yıl kadar da Millî Eğitim Bakanı olarak vazife görmüştür.

Van ve çevresinde, Medrese âlimi, ve bir Nur yolcusu olarak bilinen tanınan ve bu vasıfları içinde hürmet gören Hasan Çelik Ağabey’e Allah’tan  rahmet niyazımızla birlikte, ailesine de taziyetlerimi sunuyor, sabr-ı cemil diliyoruz.

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale

    Ruhani: Tüm yaptırımların durdurulması yeni bir başlangıç olabilir

    MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

    Sarı yeleklilerin gösterileri 34. haftasında da devam ediyor

    ABD'nin Florida eyaletinde patlama: En az 20 yaralı var!

    'Çözüm için Ankara ve Şam konuşmalı'

    Hasankeyf için geç değil

    Sistem tıkandı

    Enflasyon 16 yılda 4 kat arttı

    Almanya genelinde sığınmacılara destek yürüyüşü

    Nasıl Müslüman oldum?

    İsveçli Bakandan 1915 Olayları açıklaması

    Altan ve Ilıcak da tahliye edilmeliydi

    İstifa etmeyince görevden alındı iddiası

    Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefonu yasakladı

    Kırkpınar'da heyecan devam ediyor: Çeyrek finalistler belli oldu

    İran'dan ABD'ye tepki: Üzücü bir ironi

    Yunanistan'da ekonomik krizin gölgesinde erken seçim

    Çelik: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı konular güncellenecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’nin CHP’li vekillerle diyalogları
    Genel

    Ekonominin kalbine hukuksuz müdahale
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Şarkta bir medrese âlimi: Hasan Çelik
    Cevher İLHAN

    ‘Yaptırımların kalktığı’ oyunu
    Genel

    Abdullah Yeğin Ağabeyi rahmetle anıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    O zat (asm) öyle haberler veriyor ki...
    Genel

    MSB: Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yazboz ya da kararsızlık!
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nûru ve kara karınca

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.