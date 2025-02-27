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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kâr içinde kâr günleri

Mustafa Taşkın
27 Şubat 2025, Perşembe
İnsanoğlu şu fânî dünya hayatı için kısa vadeli, orta ve uzun vadeli planlar, programlar yapıyor.

Çocukluk çağından itibaren bir koşuşturmaca içerisinde hayatımızı yaşıyoruz. Özellikle maddî konular gündemimizi çokça meşgul ediyor. Faturalar, kira, yakıt, masraflar, çocuğun eğitimi konularında sürekli hesaplamalar yapıyoruz. İmkanlar çerçevesinde yatırım yapmaya çalışanlar da az değil. Hatta uzmanlardan oluşan yatırım danışmanlığı şirketleri var. Bu şirketler, nerede, nasıl bir şekilde yatırım yapılması gerektiğini müşterilerine belli bir oranda ücret mukabilinde gösteriyorlar. Müşteriler de en iyi kârı yapabilmek için uzun bir arayış ve inceleme neticesinde yatırım kararı alıyorlar. Uzmanların genel olarak tavsiyesi ise yatırım sepetinde çeşitli kalemlerin olması gerektiği yönünde. Bütün sermayenin tek bir kalem üzerinde olmasının riskli olabileceği belirtiliyor. 

Elbette bu dünya imtihanında yatırım yapılmalı ancak Üstadımızın Meyve Risalesi 4. Mesele’deki uyarısı da bizi yönlendirmeli;

‘Evet, bu Cihan Harbi’nden daha büyük bir hâdise ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i amme davasından daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hâdise ve öyle bir dava açılmış ki, her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmak için bilâtereddüt sarf edecek.’1

Ömür sermayesinin en kârlı değerlendirilebilmesi ve şu fânî hayatına mukabil sonsuz ahiret hayatının en kolay, en rahat ve az bir gayretle kâr içinde kâra dönüştürülebilmesinin yol ve yöntemlerini bize hatırlatan Üstadımız, şu altın, elmas gibi kıymetli Ramazan ayı hakkında Ramazan Risalesi’nde bizleri uyarıyor ve dikkatimizi bu yöne çekiyor ve en önemli yatırım tavsiyesini veriyor; 

‘Evet, Ramazan-ı Şerif, bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, birtek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur’ân ile, bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hüccet-i kàtıadır.’2

 Fânî dünya hayatının plan ve programı adına çok çeşitli arayış içerisine giren insanoğlu, bu dünyadan daha kıymetli ve uzun olan ahiret hayatı adına yatırım yapmak için önümüzde bulunan Ramazan ayı ve içerisinde bulunan Kadir Gecesi başta olmak üzere oruç, iftar, sahur, yardımlaşma, teravih, teheccüt, dualar, tesbihat, fitre, zekat ve zikirler ile biz yatırımcılarını bekliyor. 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayını layıkıyla değerlendirebilmek duasıyla.

Dipnotlar:

1- Asâ-yı Mûsa, s. 31.

2- Mektubat, s. 475.

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