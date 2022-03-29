"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2022 SALI - YIL: 53

Bediüzzaman Haftası’nda Emirdağ

Muzaffer KARAHİSAR
29 Mart 2022, Salı
Bediüzzaman’ın Denizli Hapsinden beraat kararıyla tahliye olduktan sonra Ağustos 1944 yılında başlayan Emirdağ Hayatı, hizmet hatıralarıyla, hadiseleriyle, hikmetleriyle, hüzünleriyle geçen ömrün bir serencamıdır.

İki hapsin beraat kararlarına rağmen serbest bırakılmayan Bediüzzaman, nefyedildiği Emirdağ’da mecburi ikamete tabi tutulur, nüfusuna kaydedilir. Rahat bırakılmaz sürekli takip, tarassut, tehdit, taciz edilir. Her şeye rağmen iman hizmetleri inkişaf eder, talebelerin sayısı artar, yeniler nur kervanına katılır. Risale-i Nurlar elden ele dolaşır, muhtaçlara ulaşır. Emirdağ Bediüzzaman ve talebelerinin hayatında önemli bir tutar. 

Emirdağ Lahikası, hayatını ulvi İslam davasına adamış, Kur’an ve iman hakikatleri uğruna her şeyini feda eden kahramanların destansı hizmet hatıralarını, ölçülerini, muhabbet ve samimiyetlerini anlatır. Üstadın ve talebelerinin mektupları, ceberrut devrin zulüm ve istibdadının çektirdiği sıkıntılara karşı kader-i İlahi’nin hikmetine rızayı, sabrı, tevekkülü, teslimiyetin mükâfatı olarak Risale-i Nur hizmetlerinin her yerde göz kamaştıran zaferinin cilveleri, tecellileri, tezahürleri, tecessümleri anlatılır...

Vefatının 62. yılında, Bediüzzaman Haftası faaliyetleri Türkiye’de ve dünyada afişler, sosyal medya tanıtımları, mesajlar, vecizeler, broşürler, Yeni Asya Gazetesi’nin özel baskıları, seminerler, konferanslar ve Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru Konulu 15. Risale-i Nur Kongresi ile 27 Mart 2022 yılına tanıtım ve anma zirvesi yapıldı.   

“Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır!” Her tarafta bahar emareleri olduğu bu günlerde Emirdağ’ına yetmiş sekiz sene önce o topraklara ayak basan Bediüzzaman, gittiği yerlere Kur’an nurlarını, iman hakikatlerini, hidayeti, huzuru, huşuyu, ihlâsı ve istikameti taşımıştır. 

Çalışkanlar hanedanından Hasan Çalışkan, Üstadı otelde ziyaret etmiş ve Emirdağ’da ilk talebesi olmuş. Daha sonra aynı aileden Mehmet, Osman, Mahmut, İhsan, Ceylan Çalışkanlar, Üstadın geleceğini rüyasında gören Hamza Emek, İbrahim Kantar, Tenekeci Abdullah, Ahmet Urfalı, Dr. Tahir Barçın, Mustafa Acet, Osman Aydın gibi bahtiyar insanlar, her türlü tehlikeyi göze alarak Emirdağ’da Üstad’ın etrafında pervane olmuşlar. 

Emirdağ bozkırlarında çimen yeşilinin tonları, çiçeklerin renkleri, bağların, bahçelerin güzelliği Bediüzzaman’a tefekküre, tenezzühe, temaşaya seyrangah olmuş. “Emirdağ Çiçeği” Kur’an’ın tekrarındaki zenginliği, hikmeti ve rahmeti nazara vermiş.

Emirdağ Lahikası’nın satırlarda mülahaza ediyorum. Emirdağ’da aynanın kesif yüzündeki zulmet karanlığı gibi Üstad’a yapılan zulüm, istibdat, işkence ve zehirlemek, tecrit ve hapisler siyah bir leke olarak tarihteki yerini almıştır. Üstad, ağır ceza mahkemelerinin berat kararlarına rağmen rahat ve serbest bırakılmamış. 

Bediüzzaman’ın nefyedildiği ve ikamete mecbur edildiği Emirdağ’dan zamanın İçişleri Bakanına hiçbir tarihte ve zemin yüzünde emsali görülmemiş zulme, kanunsuz muameleye maruz kaldığını beyan ettiği yazıda: “Zulmen bütün hukuk-u medeniyeden ve insaniyeden ve yaşamak hakkından mahrum edilen Said Nursi” şeklinde imza atmıştır.

Hayatında hiç görmediği kadar maddî ve manevi sıkıntılara sabırla katlanan Üstad ve talebelerini sevgiyle, minnetle, dualarla yâd ediyoruz.

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek

    'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'

    Fiyat sorup gidiyorlar

    Gençlerin yüzde 75’i: Cumhur’a oy yok

    Nisan’da elektriğe zam mı var?

    Adil seçim için işbirliği şart

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    Açlık sınırı, asgari ücretin 675 lira üzerinde

    Zelenskiy'den "Ukrayna'da kaçırılan bazı belediye başkanları öldürüldü" açıklaması

    Rus müzakere heyeti İstanbul'da

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Somali kıtlık riskiyle karşı karşıya

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Ukrayna'dan 'Türkiye' açıklaması

    Kenya'da kuraklıkla mücadelede için yardım çağrısında bulunuldu

    Macron'dan 'Putin' açıklaması: Ona kasap demeyeceğim

    Rus ordusunun 17 bin askerini kaybettiği açıklandı

    Şanghay'da karantina ilan edildi

    Öğretmenler itibarsızlaştırıldı

    İŞKUR’a kayıtlı genç işsiz sayısı 1 milyonu geçti

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Geçiş ve gülüş garantisi
    Osman ZENGİN

    Zor günlerin kahramanı; Hurşid Hoca
    Faruk ÇAKIR

    Her adımda hukuk ihtiyacı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman paneli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’nin istikbâl ümidi (2)
    Cevher İLHAN

    “Demokratikleşme işbirliği” tahkimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Topyekün seferberlik gerekir
    Orhan GÜLER

    Risale-i Nur Külliyatından vecizeler: Sözler* (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Emredilenler bize yeter

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.