Bediüzzaman, Barla’ya nefyedildiği 1927 yılında Nur’un ilk müdakkik ve müştak talebeleri Üstadı ve Risale-i Nurlar’ı tanımışlar, okuyup yazmaya, neşretmeye başlamışlar.

Az sayıdaki fedakâr, bahtiyar insanlar, Kur’ân ve iman hizmetine ihlâsla gönül vermişler. Bütün samimiyeti, sadâkati ve hissiyatı ile bağlandıkları dâvâlarından ceberut devrinin insanı hakir gören baskı, korku, tehdit ve cezaları yıldıramamış.

Üstadın etrafında kenetlenmiş bir avuç kahraman, inkârcı zihniyetin tehditkâr şartlarına meydan okumuşçasına İslâm dâvâsının ulvî hakikatlerine hayatını adamışlar. Her Nur Talebesi eline aldığı Kur’ân tefsiri, Nur Risalelerini okuyup anlamış, yazıp çoğaltmış muhtaç gönüllere ulaştırmış…

Kısa zamanda Barla semalarında parlayan Nurlar’la bütün Anadolu topraklarını aydınlatmış, imana susamış insanlar Kur’ân sabahında uyanmışlar. Nesl-i cedid, İslâm’ın iki cihan saadeti bahşeden şuuruyla yeniden hayat bulmuşlar.

Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında Konferans, 1950 Kasım ayında Nur Talebeleri tarafından Ankara Üniversitesi’nde Profesörler, milletvekilleri, Pakistanlı misafirler ve muhtelif fakülte talebelerinin huzurunda sunulmuş, büyük alâka ve dikkatle dinlenmiş bir eserdir. Üniversite Nur Talebelerinin, Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u tanıtan birçok faaliyetinden birisidir.

Konferans, Üstadın sağlığında gerçekleşmiş bir sunum olması sebebiyle 71 senedir güzelliğini, tazeliğini ve değerini koruyan bir hitabet örneğidir. Adeta Risale-i Nur bahçesinden derlenmiş bir demet, lâtif hakikat ve hitap çiçekleridir.

Nur Talebelerinin mahkeme müdafaaları, şiirler, fıkralar, hatıralar, lâhika mektupları gibi geniş Risale-i Nur kültürü içinde yer alan Konferans, muhtevasındaki derinlik, sade anlatım ve tanıtım zenginliği sebebiyle Sözler isimli eserin sonunda yirmi sayfa olarak yer almıştır.

Ayrıca Konferans, İstanbul 1960 Sinan Matbaası’nda müstakil küçük kitapçık olarak neşredilmiştir.

Risale-i Nur’un intişarıyla Nur Talebeleri ilim, iman, ibadet, istiğna, marifet, duâ, zikir, fikir, şükür, tefekkür gibi maneviyat ikliminin zenginlikleriyle kalpleri; pozitif ilimlerin ve fenlerin ışığıyla da akılları aydınlatarak varlıkları, Rabbimizi tarif eden deliller, isimlerinin tecellisi ve tezahürü olarak ispat etmişler.

Konferans, Kur’ân, iman ve Hz. Peygamberimiz (asm) hakkında hazırlanmıştır. Risale-i Nur Külliyatı’ndaki asrımıza hitap eden inkârcı fikirleri çürüten ulvî hakikatler, misallerle nazara verilmiştir. Bediüzzaman’ın eserlerinin Türk gençliğine, bütün Müslümanlara ve insanlığa Kur’ânî bir rehber ve bir mürşid-i ekmel olacak vasıflar taşıdığı etraflıca anlatılmıştır.

“Risale-i Nur, nifak ve şikakı, tefrikayı, fitne ve fesadı kaldırıp, kardeşliği, uhuvvet-i diniyeyi, tesanüd ve teavünü yerleştirir. Risale-i Nur mesleğinin esası da budur.”

Afyon hapsinden sehven tahliye edilen bir Nur Talebesi: “Üstadım ve kardeşlerim henüz hapisteler. Hem istinsahını (elle çoğaltma) tamamlayacağım yeni telif edilen Nur Risaleleri var” diye düşünerek, hapishane müdürüne, “Benim kırk gün sonra tahliye edilmem lâzım. Ceza müddetim daha bitmedi.” der. Hesap ederler ki, hakikaten böyledir, tekrar hapse koyarlar…

Risale-i Nur Hizmetleri her alanda inkişaf etti. Türkiye’de ve dünyada Medresetü’z-Zehra hükmünü icra ediyor. Geçen yıllara rağmen Konferans, neşrettiği hakikatlerle tazeliği, güzelliği ve muhtevasındaki derinliği, zenginliği muhafaza ediyor.