Hutbe makamı ve önemi (2)

Hutbe; Her asırda tazeliğini, gençliğini muhafaza eden Kur’ân’ın sönmeyen sesidir.

Hutbe; Kur’ân, bir hutbe-i ezeliye olarak umum asırlardaki bütün beşere hitab eden sözler ve sestir.

Hutbe; Beşerin âsâr ve kanunları, gibi ihtiyar olmayan, değişmeyen, Kur’ân’ın hüküm ve kanunlarının, sâbit, râsih sesi, asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteren susmayan meşalesidir.

Hutbe; Kur’ân’ın sözlerine karşı kulağını kapayan insanlara karşı İlâhî bir ikaz ve tenbihtir.

Hutbe; Bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün gençliğiyle İlâhî sesin âlemin aktarındaki yankısıdır.

Hutbe; Şahıs, Cemaat, bütün nev’-i beşer, cinnîlerin fikirleri olan bu medeniyetine karşı Kur’ânın tebligatıdır.

Hutbe; İ’caz-ı Kur’ân’a karşı, sihirleriyle muâraza etmeye çalışan müdhiş muârızlara karşı hak ve adaletin tebliğ vasıtasıdır.

Hutbe; Bâzı gafillere karşı, büyük bir şeâir-i İslâmiye olarak, Arapça okunması gereken bir hüküm ve emirdir.

Hutbe; Hazır siyasetin halkı kandırma, yalan, hile ve şeytanetine karşı oyunlarına alet olmayacak bir hakikattir.

Hutbe; Minberde, vahy-i İlâhînin tebliğ makamı olarak vesvese-i siyasiyenin tuzaklarına cevabî bir hitabedir.

Hutbe; Bazı Kur’ân sûrelerinin hakikat ve nasihatlarının şerhi ve yorumudur.

Hutbe; İslâm milletine, İslâmiyetin zaruriyâtı ve bilinen ahkâmını tebliğ makamıdır.

Hutbe; İman ve İslâmî rükünlerle haram ve helâlin hükümlerini zikir ve hatırlatma makamıdır.

Hutbe; Arş-ı âzamdan gelen Kur’ân-ı Hakîm’in i’câzkârane, müfehhîmâne ihtarlarına, tezkirlerine, teşviklerine mukabil gelmediğinn tebliğ makamıdır.

Hutbe; Sâni’-i Hakîm, dünya mescidinde ve arz mektebinde, asırlar arkasında oturan taifelerin umum saflarına hitaben îrad ettiği hutbe-i ezeliyyesinde, kâinatı zelzeleye veren yüksek makamıdır.

Hutbe; Mâlik-ül Mülk’ten, Sâhib-i Dünya ve Âhiret fermanlarının dinlendği yerdir.

Hutbe; Kur’ân-ı hatib-i mu’ciz-Beyân; dâima tekrar edilen köyden, şehre, ülkelerden, kıt’alara bir hutbe-i ezelî, aktar-ı İslâmîde dalgalandığı yerdir. bir mekândır.

Hutbe; İlâhî bir nutuk, İslâmî bir tâlim, sırlı bir hafızlık, pek büyük bir rütbe, Tilâvet ve ibâdet-i ins ü cândır.

Hutbe; Tâlim-i Nazariyâttan Ziyade, Tezkir-i Müsellemâta İhtiyaç olan bir hakikattir.

Hutbe; Bütün asırlarda, insanların umum tabakalarına hitab eden, Kur’ân-ı Hakîmin, ezelî tesirli sesidir.

Hutbe; Hüsn-ü sîret ve cemâl-i sûret ile mümtaz bir zâtın elindeki mu’ciznümâ kitabın lisânında hakàikâşinâ bir hitaptır.

Hutbe; Bütün benîâdem’e, cin, ins, melek ve bütün mevcudâta karşı bir hutbe-i ezeliyenin tebliğ makamıdır.

Hutbe; Yaratılış Sırrının muammâsını hall ve şerh edip, kâinat tılsım-ı muğlâkını feth ve keşfeden hakikatlerin çözüldüğü hakikattır.

Hutbe; Cumalarda, zaruriyat ve müsellemâtı tezkirdir; nazariyâtı talim beyanı ve hitabı değildir.

Hutbe; Arapça olarak okunması şart olan ulvî bir ihtardır.

Hutbe; Beşerin en belîğinin dahi, belâgatine yetişemeyeceği âyet ile hadislerin muvazeneye gelemeyeceğinin idrak edildiği hitabedir.

Hutbe; Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan umum ins ve cinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbe-i ezeliyedir.

Hutbe; Nev-i beşerin her tabakasının, Kur’ân âyetlerinden hissesini alacağı, her tabakanın fehmini tatmin edecek surette, ayrı ayrı ve müteaddit mânâları zımnen ve işareten haykırıldığı hitaptır.

Hutbe; Arş-ı azamdan, İsm-i azamdan, her ismin mertebe-i azamından gelen Kur’ân’ın beyan ve ispatıdır.

Hutbe; Bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmı olan Kur’ân hükümlerinin bütün mevcudata ilânıdır.

Hutbe; Bütün semavat ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır,

Hutbe; Rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemenin beyan edildiği hitaptır.

Hutbe; Saltanat-ı amme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir.

Hutbe; Rahmet-i vasia-i muhita nokta-i nazarında bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniye beyanıdır.

Hutbe; Uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında şifre bulunan muhabere mecmuasıdır.

Hutbe; Kelâmullah ünvanı, kemal-i liyakatle verilen Kur’ân hakikatlerinin tebliğ mekânıdır. Cenab-ı Hak baştaki başlara akl-ı selim versin. Müslümanlara da gerçek bir şuur, sabır, itidal, istikamet ve ferasetli bir hayat nasip etsin. Her türlü musîbet, felâket, istismarlardan uzak bir hayatı yaşayıp sürdürmek dilek ve temennilerimle.