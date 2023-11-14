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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (7)

Nejat EREN
14 Kasım 2023, Salı
Asırları iman ve Kur’an nuruyla ışıklandıran, insanlığa “insaniyet-i Kübra olan İslâmiyet güneşini” hediye eden, tarihte “bir numara” olmayı hak edip onu devam ettiren; gönüller sevgilisi, insanlığın rehberi, Rahmet Peygamberi, Hz. Muhammed’in (asm) manevi şahsiyetinin Risale-i Nur külliyatından tespit edebildiğimiz harika tariflerin sonuncusunu da takdim ediyor ve şefaatine sığınmayı murat ediyoruz.

Şimdilik yapabildiğimiz son tespitlerimizden bazıları:

1. Bir Saadet-i Ebediyenin Müjdecisi.

2. Bürhan-ı Hak (A.S.M).

3. Bürhan-ı Nâtık-ı Sadık ve Musaddak.

4. Bütün Enbiyaya Reis.

5. Bütün İnsanlara Hatib.

6. Bütün Resullerin Ekmeli.

7. Bütün Tecelliyât-ı İlâhiyeye Mazhar.

8. Bütün Zîruhların Nuru.

9. Dellâl-ı Vahdaniyet ve Saadet.

10. Ekmel-ül Halk. (A.S.M)

11. Enbiyaya “nebi” (A.S.M)

12. Fahr-i Âlem. (A.S.M)

13. Fahr-i Cihan.

14. Ferd-i Mümtaz.

15. Fihriste-i Nurani.

16. Furkan-ı A’zam’ın İsm-i A’zamı.

17. Habib-i A’zam. (A.S.M)

18. Habîb-i Ekrem.

19. Habib-i Hüda.

20. Habib-i Rahmanî.

21. Habib-i Yezdan.

22. Habibullah. (A.S.M)

23. Hakikatın En Parlak Siracı.

24. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz ibâdına mübelliği.

25. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz herkesi onun ittibaına sevk ettiği o güzel vaziyetlerini başkalarında da görünsün istediği elçi.

26. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz imamı.

27. İki Cihanın En Parlak Bir Güneşi.

28. İki Cihanın Sultanı.

29. İsm-i A’zam’ın Tecellî-i A’zamının Mazharı.

30. İsm-i Ferd’in Cilve-i A’zamının Bir Âyinesi.

31. Kâinatın Hayatı.

32. Kâinatın İllet-i Gaiyesi.

33. Kitab-ı Kebirin Âyet-i Kübrası.

34. Kur’an’ın Mübelliği.

35. Mahlukatın En Müntehab ve En Müstesnası.

36. Melek Cin ve Beşerin Seyyidi.

37. Mevcudatın en Meşhuru.

38. Mevcudatın En Namdar Hâkimi.

39. Mu’cizat-ı Bâhire Sahibi.

40. Muallim-i Ekber. (A.S.M)

41. Muallim-i Ekmel.

42. Muallim-i Ukûl. (A.S.M)

43. Muhammed-i Haşimi. (A.S.M)

44. Muhammed-ül Emin. (A.S.M)

45. Mürşid-i İmanî. (A.S.M)

46. Mürşid-i Kâmil.

47. Mürşid-i Mutlak. (A.S.M)

48. Mürşid-i Umumî.

49. Nebiyy-i Kureyşi.

50. Nebiyy-i Ümmî. (A.S.M)

51. Nebiyy-i Zişan.

52. Peygamber-i Zîşan.

53. Rahmet-i İlahiyenin Timsali.

54. Rehber-i Ekmel. (A.S.M)

55. Resul-i Rabb-il Âlemîn. (A.S.M)

56. Resul-i Rahman.

57. Resul-i Zişan.

58. Saltanat-ı Rububiyetin Mehâsininin Dellâlı Seyircisi.

59. Sema-yı Risaletin Kamer-i Müniri.

60. Sıdk ve Hayır ve Hakkın Dellâlı ve Nümunesi.

61. Sıdk-ı Muhammed. ( A.S.V.)

62. Sultan-ı Ezel ve Ebed’in En Büyük Yaveri.

63. Sultan-ı Ezel ve Ebed’in Mübelliği ve Elçisi.

64. Sultan-ı Levlak. (A.S.M)

65. Sultân-ül Evliya.

66. Şefîu’-l Müznibîn.

67. Tılsım-ı Kâinatın Miftahı.

68. Timsal-i Rahmet. (A.S.M)

69. Umum Mü’minlerin İmamı.

70. Üstad-ı A’zam. (A.S.M)

71. Üstad-ı Küll. (A.S.M)

72. Üstad-ı Mutlak. (A.S.M)

73. Üstad-ül Beşer. (A.S.M)

Rabbimiz kendine lâyık bir kul, böyle bir peygambere ümmet olmak şerefini son nefeslerimize kadar yaşayıp, yaşatmaya nasip etmesi dilek ve temennisiyle.

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