Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (7)

Asırları iman ve Kur’an nuruyla ışıklandıran, insanlığa “insaniyet-i Kübra olan İslâmiyet güneşini” hediye eden, tarihte “bir numara” olmayı hak edip onu devam ettiren; gönüller sevgilisi, insanlığın rehberi, Rahmet Peygamberi, Hz. Muhammed’in (asm) manevi şahsiyetinin Risale-i Nur külliyatından tespit edebildiğimiz harika tariflerin sonuncusunu da takdim ediyor ve şefaatine sığınmayı murat ediyoruz.

Şimdilik yapabildiğimiz son tespitlerimizden bazıları: 1. Bir Saadet-i Ebediyenin Müjdecisi. 2. Bürhan-ı Hak (A.S.M). 3. Bürhan-ı Nâtık-ı Sadık ve Musaddak. 4. Bütün Enbiyaya Reis. 5. Bütün İnsanlara Hatib. 6. Bütün Resullerin Ekmeli. 7. Bütün Tecelliyât-ı İlâhiyeye Mazhar. 8. Bütün Zîruhların Nuru. 9. Dellâl-ı Vahdaniyet ve Saadet. 10. Ekmel-ül Halk. (A.S.M) 11. Enbiyaya “nebi” (A.S.M) 12. Fahr-i Âlem. (A.S.M) 13. Fahr-i Cihan. 14. Ferd-i Mümtaz. 15. Fihriste-i Nurani. 16. Furkan-ı A’zam’ın İsm-i A’zamı. 17. Habib-i A’zam. (A.S.M) 18. Habîb-i Ekrem. 19. Habib-i Hüda. 20. Habib-i Rahmanî. 21. Habib-i Yezdan. 22. Habibullah. (A.S.M) 23. Hakikatın En Parlak Siracı. 24. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz ibâdına mübelliği. 25. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz herkesi onun ittibaına sevk ettiği o güzel vaziyetlerini başkalarında da görünsün istediği elçi. 26. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz imamı. 27. İki Cihanın En Parlak Bir Güneşi. 28. İki Cihanın Sultanı. 29. İsm-i A’zam’ın Tecellî-i A’zamının Mazharı. 30. İsm-i Ferd’in Cilve-i A’zamının Bir Âyinesi. 31. Kâinatın Hayatı. 32. Kâinatın İllet-i Gaiyesi. 33. Kitab-ı Kebirin Âyet-i Kübrası. 34. Kur’an’ın Mübelliği. 35. Mahlukatın En Müntehab ve En Müstesnası. 36. Melek Cin ve Beşerin Seyyidi. 37. Mevcudatın en Meşhuru. 38. Mevcudatın En Namdar Hâkimi. 39. Mu’cizat-ı Bâhire Sahibi. 40. Muallim-i Ekber. (A.S.M) 41. Muallim-i Ekmel. 42. Muallim-i Ukûl. (A.S.M) 43. Muhammed-i Haşimi. (A.S.M) 44. Muhammed-ül Emin. (A.S.M) 45. Mürşid-i İmanî. (A.S.M) 46. Mürşid-i Kâmil. 47. Mürşid-i Mutlak. (A.S.M) 48. Mürşid-i Umumî. 49. Nebiyy-i Kureyşi. 50. Nebiyy-i Ümmî. (A.S.M) 51. Nebiyy-i Zişan. 52. Peygamber-i Zîşan. 53. Rahmet-i İlahiyenin Timsali. 54. Rehber-i Ekmel. (A.S.M) 55. Resul-i Rabb-il Âlemîn. (A.S.M) 56. Resul-i Rahman. 57. Resul-i Zişan. 58. Saltanat-ı Rububiyetin Mehâsininin Dellâlı Seyircisi. 59. Sema-yı Risaletin Kamer-i Müniri. 60. Sıdk ve Hayır ve Hakkın Dellâlı ve Nümunesi. 61. Sıdk-ı Muhammed. ( A.S.V.) 62. Sultan-ı Ezel ve Ebed’in En Büyük Yaveri. 63. Sultan-ı Ezel ve Ebed’in Mübelliği ve Elçisi. 64. Sultan-ı Levlak. (A.S.M) 65. Sultân-ül Evliya. 66. Şefîu’-l Müznibîn. 67. Tılsım-ı Kâinatın Miftahı. 68. Timsal-i Rahmet. (A.S.M) 69. Umum Mü’minlerin İmamı. 70. Üstad-ı A’zam. (A.S.M) 71. Üstad-ı Küll. (A.S.M) 72. Üstad-ı Mutlak. (A.S.M) 73. Üstad-ül Beşer. (A.S.M) Rabbimiz kendine lâyık bir kul, böyle bir peygambere ümmet olmak şerefini son nefeslerimize kadar yaşayıp, yaşatmaya nasip etmesi dilek ve temennisiyle.

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