Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (7)

Asırları iman ve Kur’an nuruyla ışıklandıran, insanlığa “insaniyet-i Kübra olan İslâmiyet güneşini” hediye eden, tarihte “bir numara” olmayı hak edip onu devam ettiren; gönüller sevgilisi, insanlığın rehberi, Rahmet Peygamberi, Hz. Muhammed’in (asm) manevi şahsiyetinin Risale-i Nur külliyatından tespit edebildiğimiz harika tariflerin sonuncusunu da takdim ediyor ve şefaatine sığınmayı murat ediyoruz.
Şimdilik yapabildiğimiz son tespitlerimizden bazıları:
1. Bir Saadet-i Ebediyenin Müjdecisi.
2. Bürhan-ı Hak (A.S.M).
3. Bürhan-ı Nâtık-ı Sadık ve Musaddak.
4. Bütün Enbiyaya Reis.
5. Bütün İnsanlara Hatib.
6. Bütün Resullerin Ekmeli.
7. Bütün Tecelliyât-ı İlâhiyeye Mazhar.
8. Bütün Zîruhların Nuru.
9. Dellâl-ı Vahdaniyet ve Saadet.
10. Ekmel-ül Halk. (A.S.M)
11. Enbiyaya “nebi” (A.S.M)
12. Fahr-i Âlem. (A.S.M)
13. Fahr-i Cihan.
14. Ferd-i Mümtaz.
15. Fihriste-i Nurani.
16. Furkan-ı A’zam’ın İsm-i A’zamı.
17. Habib-i A’zam. (A.S.M)
18. Habîb-i Ekrem.
19. Habib-i Hüda.
20. Habib-i Rahmanî.
21. Habib-i Yezdan.
22. Habibullah. (A.S.M)
23. Hakikatın En Parlak Siracı.
24. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz ibâdına mübelliği.
25. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz herkesi onun ittibaına sevk ettiği o güzel vaziyetlerini başkalarında da görünsün istediği elçi.
26. Hakîm-i Zülcelâl’in zîşuurlar içindeki en mümtaz imamı.
27. İki Cihanın En Parlak Bir Güneşi.
28. İki Cihanın Sultanı.
29. İsm-i A’zam’ın Tecellî-i A’zamının Mazharı.
30. İsm-i Ferd’in Cilve-i A’zamının Bir Âyinesi.
31. Kâinatın Hayatı.
32. Kâinatın İllet-i Gaiyesi.
33. Kitab-ı Kebirin Âyet-i Kübrası.
34. Kur’an’ın Mübelliği.
35. Mahlukatın En Müntehab ve En Müstesnası.
36. Melek Cin ve Beşerin Seyyidi.
37. Mevcudatın en Meşhuru.
38. Mevcudatın En Namdar Hâkimi.
39. Mu’cizat-ı Bâhire Sahibi.
40. Muallim-i Ekber. (A.S.M)
41. Muallim-i Ekmel.
42. Muallim-i Ukûl. (A.S.M)
43. Muhammed-i Haşimi. (A.S.M)
44. Muhammed-ül Emin. (A.S.M)
45. Mürşid-i İmanî. (A.S.M)
46. Mürşid-i Kâmil.
47. Mürşid-i Mutlak. (A.S.M)
48. Mürşid-i Umumî.
49. Nebiyy-i Kureyşi.
50. Nebiyy-i Ümmî. (A.S.M)
51. Nebiyy-i Zişan.
52. Peygamber-i Zîşan.
53. Rahmet-i İlahiyenin Timsali.
54. Rehber-i Ekmel. (A.S.M)
55. Resul-i Rabb-il Âlemîn. (A.S.M)
56. Resul-i Rahman.
57. Resul-i Zişan.
58. Saltanat-ı Rububiyetin Mehâsininin Dellâlı Seyircisi.
59. Sema-yı Risaletin Kamer-i Müniri.
60. Sıdk ve Hayır ve Hakkın Dellâlı ve Nümunesi.
61. Sıdk-ı Muhammed. ( A.S.V.)
62. Sultan-ı Ezel ve Ebed’in En Büyük Yaveri.
63. Sultan-ı Ezel ve Ebed’in Mübelliği ve Elçisi.
64. Sultan-ı Levlak. (A.S.M)
65. Sultân-ül Evliya.
66. Şefîu’-l Müznibîn.
67. Tılsım-ı Kâinatın Miftahı.
68. Timsal-i Rahmet. (A.S.M)
69. Umum Mü’minlerin İmamı.
70. Üstad-ı A’zam. (A.S.M)
71. Üstad-ı Küll. (A.S.M)
72. Üstad-ı Mutlak. (A.S.M)
73. Üstad-ül Beşer. (A.S.M)
Rabbimiz kendine lâyık bir kul, böyle bir peygambere ümmet olmak şerefini son nefeslerimize kadar yaşayıp, yaşatmaya nasip etmesi dilek ve temennisiyle.