Evde kaldığın için sıkıldın mı?

ENFÜSÎ TEFEKKÜR - Hazırlayan: NİMET ORTAKAŞ

Günlerdir evdesin! Rutin hayatın bozuldu! Büyük bir musîbet var başımızda. Öyle düşünüyor olabilirsin. Lâkin, Adem (as) gibi bir oğlun diğer oğlunu mu öldürdü?

Nuh (as) gibi 950 sene Allah’ın dinini tebliğ ettin de oğlun da sana inanmadı mı?

Yunus (as) gibi insanları 33 yıl dine mi dâvet ettin?

Semud kavmi gibi “azgınlıklarda haddi aşmış” bir kavimle mi uğraştın?

İbrahim (as) gibi ateşe mi atıldın?

Eyyub (as) gibi sıhhatin, malın, evlâtların elinden mi alındı?

Cercis (as) gibi vücudun demir taraklarla tarandı mı? Başına kızgın demir kondu mu?

Muhammed (asm) gibi taşlandın mı? Yurdunu yuvanı terk etmek zorunda mı kaldın?

Üstadım gibi ömür boyu tarassud altında mı yaşadın, defalarca zehirlendin mi?

Sahi, en az iki oda bir salon olan evinde olmaktan sıkıldın mı?

Yarın iki metrelik kabirde ne yapacaksın hiç düşündün mü?