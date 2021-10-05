"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

“İnsanlık âlemi Bediüzzaman’ın Kur’ânî mesajlarına muhtaç”

05 Ekim 2021, Salı
* (...)Ahrarlar ile Bediüzzaman arasında ve sonrasında da [yine Ahrarlar ile] Nur Talebeleri arasında kader birliği vardır.

Perde arkasında iş gören ifsat şebekeleri, Ahrarlar ile Nur Talebelerine karşı hep sû-i kast plânlarını devreye sokmuşlar, zaman zaman da başarılı olmuşlardır. Ancak kader hükmünü icra edecek ve “inşaallah o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar.” (Emirdağ Lâhikası-II, 2013, s. 520.) (Abdülbâkî Çimiç – 09 Eyl’21 Perş.)

* (...)[Tesettür Risalesinde] açıkça çarşafı zikreden (...) iki cümle, zannımızca, “hanımların dış örtüsünün çarşaftan ibaret olduğu” yolunda bir hüküm çıkarmaya müsait değildir. (...) Ayrıca biliyoruz ki zındıka komiteleri büyük oyunlar oynayarak çarşafı ehl-i îmana bile “öcü” gibi göstermeyi başarmıştır! / Çarşafta ısrar, çoğu zaman îman hakikatlerinin muhataplarına ulaştırılmasının önünde bir bariyer gibi durmaktadır. Bilhassa Batı’da algı maalesef bu yöndedir... / O hâlde tesettürün sadece çarşafla ve hattâ sadece siyah renkli çarşafla olacağını düşündürecek şekilde ısrarlı olmak hem dinî tebliğe ve hem de şeairin imajına faydadan çok zarar vermektedir. (Nuri Mannas – 11 Eyl’21 C.tesi)

* “Fitne”ye karşı Peygamber Efendimizin (asm) tavsiyesi üzere duruşa örnek mi istersiniz? İşte, Nur Talebeleri... Altmış-yetmiş yıldır sayısız fitneye maruz kalmışlar; hep “müsbet hareket” prensibiyle hareket etmişler, hiçbir şiddet olayına karışmamışlar, âsâyişin mânevî muhafızı olmuşlar... (Süleyman Kösmene – 15 Eyl’21 Çarş.)

* İslâm topraklarında yaşamış bir Müslüman mütefekkir olarak Said Nursî’nin fikir ve yaklaşımları “fanatik, dengesiz ve tahripkâr” tavırların gerek İslâm âlemini gerekse insanlığı karşı karşıya getirdiği derin açmazların zorlanmadan aşılmasını sağlayabilecek güç ve derinliğe sâhip. / İslâm dünyası ve insanlık âlemi Bediüzzaman’ın Kur’ânî mesajlarına muhtaç... (Yeni Asya’dan Size – 20 Eyl’21 P.tesi)

* “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” sözü ortadayken ehl-i îmanın fevkalâde safderunluğu ve çok canileri afüvkârâne affetmesi, musîbet-i ammenin devamına fetva verir ve “Biz buna müstahakız.” demekten başka çare kalmaz! (Raşit Yücel – 22 Eyl’21 Çarş.)

* (...)Günümüzde insanların kalp hastalığı “îman zayıflığı”dır. Risale-i Nur’un yaptığı gibi îman takviyesi yapılması gerekirken [vaazlarda] tarihten güzel ahlâka dair kıssalar anlatmakla yetinme[nin] nasihatlerde pek tesirli olmayacağı âşikârdır. (İbrahim Ersoylu – 24 Eyl’21 Cuma)

* Bediüzzaman “izzet-i İslâmiyeyi muhafaza” adına “büyük, ağır ve kutsî, İlâhî bir dâvâ”nın neşrine de mazhar olmuştur. (...) Bediüzzaman Hazretleri, îmanın esasatına, İslâm’ın izzetine dair, nur-u Kur’ân hakikatleriyle zor zaman, gün ve gecelerde etrafında Nur’dan bir halka olmuş Nur Talebeleriyle “îman hareketi” ve “İslâm’ın izzetini muhafaza” adına muzaffer olarak çıkmıştır. (Mustafa Öztürkçü – 25 Eyl’21 C.tesi)

* (...)Demokratlar siyaseti dinsizliğe âlet edenlere karşı çıktığı gibi dini de siyasete âlet ederek kullanmamıştır, siyasetle şeair-i İslâmiyeye hizmet ederek din ve vicdan hürriyetinin genişlemesine vesile olmuştur... / Demokratların muvaffak olmaları için çok duâ eden Bediüzzaman’a rağmen Demokratları devirenlere destek vererek aleyhinde olanların bu düsturlara uymadığını görüyoruz. Bu kadar izahat ve “son ders”teki tembihlere uymayarak ihtilâlcilerle ve ihtilâl ürünü oluşumlarla birlikte hareket eden ve onlara destek verenlerin acaba Bediüzzaman’la birlikte hareket ettiği söylenebilir mi veya meslek ve meşrebe sadâkatlerinden bahsedilebilir mi?.. (İlimdar Kaya – 27 Eyl’21 P.tesi) 

Not: Yukarıdaki tesbitler gazetemizin 01-30 Eylül 2021 tarihli nüshalarından derlenmiştir. 

Okunma Sayısı: 666
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cenk Çalık

    5.10.2021 10:27:49

    Harika tespitler. Makale içerisinde bazen kaynayan bazen de yeterli dikkati gösteremediğimiz hususları bu harika özetlerle daha dikkatli bir şekilde hatırlama imkanı buluyoruz. Bu titiz çalışmanız için çok teşekkür ederiz. Baki selamlar.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hedef, hukuka ve demokrasiye dönüş

Bir aylık bilanço: 155 bin öğrenci karantinada

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu başlıyor

Fileler dolmuyor, tencereler ise bomboş!

Steinmeier, Türkler için böyle dedi: Misafir dedik, komşu oldular

Tarım Kredi marketlerindeki zarar kime yazılıyor?

DSÖ, ilk defa bir sıtma aşısını onayladı

Su krizi derinleşiyor

Paris Anlaşması hakkındaki kanun teklifi kabul edildi

İktidar için yolun sonu gözüküyor

Tarım kredi marketleri zararda

Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 işçi öldü

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı

Büyükada'da neler oluyor?

Kılıçdaroğlu: Erdoğan bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalıdır

Bizden terörist olmaz

AB'de "yeni üye" tartışması

Filistinliler “şartlı destek” anlaşmasını protesto etti

Mescid-i Aksa'ya baskınlar devam ediyor

Avusturya'da rüşvet soruşturması: Başbakan Kurz'un partisinde arama yapıldı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

15 Temmuz: AKP için sonun başlangıcı
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Ahmet BATTAL

Vehmi suçluluk ve somut cezası
Mikail YAPRAK

Hakk’a yürümek
Süleyman KÖSMENE

Iskat, devir ve ibadet borçları
Feyzullah ERGÜN

Beslenmede farkındalık (1)
M. Latif SALİHOĞLU

Sadrâzam öldü; İstanbul kurtuldu (2)
Genel

Hedef, hukuka ve demokrasiye dönüş
Ali FERŞADOĞLU

Şefkat, lâyık olana

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.