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18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Ve işte 2021’de “Yeni Asya’mız”da yazıp çizenler...

18 Ocak 2022, Salı
Sizi bilmeyiz, ama geride kalan 2021 senesi bizim açımızdan “tuhaf” bir yıl oldu! Yedi ay fasıladan (Şubat-Ağustos) sonra dönebildiğimiz köşemizde senenin son aylarında ancak “yazarlardan seçmeler”e yer verebildik.

Şöyle ki dönüşte hemen—uzak kaldığımız süreçteki dergi seçmeleri başta olmak üzere Eylül-Aralık devresindeki dergi ve gazete seçmelerini de hesaba katarak—bir “yayın plânı” hazırlayıp “yazı işleri”mize ilettik ve muvafakat aldıktan sonra da çalışmalarımıza yeniden başladık. Ve ilk dönüş yazımızda da bunu ilân ettik. Şimdi ise te’lif yazılarımıza başlıyoruz...

Ma’lûmunuz, köşemizin (“Kütüp-hâne”)—başlıkta geçtiği şekilde—bir an’anesi var: “Geçen senenin yazar ve çizerleri”ni sıralamak... 

“Yazar-çizer” ta’rifimize elbette “şairler” ve “bulmaca yazarı” da giriyor. 

[Yalnız, listemize isimlerin “imza” bazında girdiğini “hususan” belirtelim; zira birkaç kalem erbabı değişik imza kullansalar dahi onları da kaydediyoruz! (İleride bu “değişik imza” hadisesini de bir yazı konusu yapacağız inşallah...)] 

İşte, 2021’de gazetemize “yazı, şiir, çizgi ve bulmaca” türü eserleriyle katkıda bulunan muhterem zevat (alfabetik sırayla):

* A. Fuat Zimmetoğlu, Abdil Yıldırım, Abdullah Kuşe, Abdullah Said Korkmaz, Abdullah Şahin, Abdurrahman Aydın, Abdülbaki Çimiç, Abdülkadir Baki, Âdem Özkan, Âdil Özbakır, Adnan Nâcir, Ahmed Ümid Ferah, Ahmet Battal, Ahmet Cemil Çökren, Ahmet Çam, Ahmet Demirdöğmez, Ahmet Dursun, Ahmet Özdemir, Ahmet Şamil, Ahmet Tiz, Ahmet Uçar, Alâeddin Erdoğan, Ali Ataç, Ali Demir, Ali Ferşadoğlu, Ali Hakkoymaz, Ali Rıza Aydın, Ali Tahir Ünverdi, Ali Vapurlu, Asil Özer, Atillâ Yılmaz, Ayhan Yıldırım, Aylâ Garzanlı-Ağrak, Ayşe Çelebi, Ayşe Kırmızıgül, Ayşe Küçük, Ayşe Nur, Aytekin Coşkun. (38) 

* Bahadır Asya, Bahtiyar Arslanoğlu. (2) 

* Cahit Özpınar, Cemal Çakır, Cenap Özkara, Cenk Çalık, Cevat Çakır, Cevdet Özdemir, Cevher İlhan, Ceyda Çökren-Akkaya, Ceyhunî, Cihan Canbaz, Cihat Erdoğ. (11) 

* Çetin Acar. (1)

* Davut Şahin, Durmuş Ali İnci. (2) 

* E. Ömer Ziya, Ecemnur Demir, Ekrem Başçı, Elif Şahin-Yılmaz, Elifnur Uşunlu, Emin Fırat, Emine Sultan, Emine Sultan Çakır, Emir Ali Duman, Emre Tuncel, Enes Ensari, Erdal Odabaş, Erdoğan Çelebi, Erkam Yıldırım, Eyüp Aktaş. (15) 

* Fahri Utkan, Faruk Çakır, Fatih Alakuş, Fatih Yargı, Fatih Yokuş, Fazilet Kırmızı, Fehmi Marankos, Feridun Yüce, Feyzâ Ertem, Feyzullah Ergün. (10) 

* Gülay Aydil, Gülşen Müstecap Özkara. (2) 

* H. Muharrem Okur, Halil Elitok, Halil Kartal, Hanifi Örnek, Hasan Bulut, Hasan Güneş, Hasan Koç, Hasan Şen (İzmir), Hasan Yükselten, Hatice Tuba Eren, Havva Kösebaşkan, Havva Küçük-Konur, Hayrettin Özdel, Hediye Ballıkaya, Hesnanur Erdoğdu, Hüma Çınar, Hüseyin Bıyıklıoğlu, Hüseyin Gültekin, Hüseyin Kıymık, Hüseyin Şahinoğlu, Hüseyin Topuz, Hüseyin Uzun. (23) 

* İbrahim Ersoylu, İbrahim Halil Çelik, İbrahim Ormancı, İbrahim Özdabak, İbrahim Özdemir, İhsan Yıldırım, İhvan Yıldız, İlhami Uyar, İlimdar Kaya, İlknur Maraş-Çalık, İlyas Üzüm, İmamoğlu, İnci Karaman, İrem Demir, İrfan Süleymanoğlu, İrfan Yıldırım, İslâm Yaşar, İsmail Cevahirli, İsmail Hakkı Avcı. (19) 

* Kâmil Tekin, Kâzım Güleçyüz, Kemal Vapur, Kenan Toprakçı, Kübrâ Örnek-Korkmaz, Kübrâ Ünüvar. (6) 

* Lütfiye Kef-Özdemir. (1)

(Devam edecek) 

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