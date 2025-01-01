2025, inşâallah nurlarla dolacak!

Evet, inşâallah, bu 2025 senesi nurlarla dolacak!

Bu senenin milâdî günü, aynı zamanda, İslâm’ın; faziletli, ibadet sevabları çok, mühim aylarından olan Şuhur-u Selâse, yani, Üç Aylar’ın başlangıcı olan, Receb ayının da ilk gününe denk geldi. 1 Ocak günü (bugün), aynı zamanda 1 Receb de başlıyor. Ben, bunu takvimde görünce, çok sevinmiştim. Ramazan ayına baktığımda, 1 Ramazan da, 1 Mart ile aynı günde başlıyormuş. Onu da görünce, içimden dedim ki; “Bu 2025 senesi, inşâallah, nurlarla dolacak!”

Bundan bir asır, yüz sene önce, bu milletin, can damarı mesabesinde olan, bütün değerlerinden koparıldığı, koparılmaya çalışıldığı tarihin başlangıç senesidir. İnşaallah, o kasavetlerden kurtulup, nurlara vâsıl olma zamanları yaklaşmaktadır. İşte, bu senenin de, böyle tevafuklu bir nurlu ayla başlaması, inşâallah, bize ümid vermiştir.

Hani, rahmetli, Mehmed Âkif ’in:

“O nûru gönder İlâhî, asırlar oldu, yeter!

“Bunaldı milletin âfâkı, bir sabah ister.

“İnâyetinle halâs et ki, dalga dalga zalâm,

“İçinde kaynamasın, çarpınıp duran İslâm!”

Mısralarında söylediği gibi, artık, bu millet, bu âlem-i İslâm, çeşitli şekillerde, dinine, imanına, mukaddesatına, ahlâkına, hakkına, hukukuna tasallud eden eden, her türlü şen’i hücumlardan bunalmış, feraha, rahata çıkmak için, halâs olmak için dua ediyor, niyaz ediyor, yalvarıyor. Rabbimiz, inşaallah, bu; mazlum, mahzun, zavallı millet-i İslâma acır da, nurlara gark eder.

Takvimin ilk yaprağında gördüğümüz, hem Milâdî, hem Hicrî ayların ilk gününden bahsedince, bu sene “Bediüzzaman” takvimimizde de, bir ilk yaşandı. Benim, bir takvimde, Milâdî ve Hicrî günlerin eşit olarak, aynı puntoda gösterildiğini görüp de, neşriyattaki kardeşlerimiz, Abdullah Eraçıkbaş ve İsmail Tezer’e yaptığım teklifi müsbet karşılayıp, sağ olsunlar, aynısını bu sene Bediüzzaman takviminde tahakkuk ettirdiler. Yani, takvim yaprağından, Hicrî günü aramak için, küçük harfli yerlere bakmadan, bir bakışta, hem Milâdî, hem Hicrî günü, aynı anda göreceğiz inşaallah!

Hepimizin 2025 senesi hayırlı olsun! Kışın kısa günlerine gelen bu nurlu günlerde, Üç Aylar’da, çokça oruç tutup, ibadet yapmamızın sevabını anlatmaya, zaten lüzûm yok.

NOT: Yeni Asya’nın kardeşi, Avrupa Nur talebelerinin, daha doğrusu, hepimizin sesi olan “euronur- saidnursi.de” sitemizin, 25. senesini tebrik ederim.