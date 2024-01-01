"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Bugün, milâdî senenin ilk günü

Osman ZENGİN
01 Ocak 2024, Pazartesi
Her yeni sene başlangıcında, aynı hisse kapılırım.

Günlük yapraklı (namaz vakitlerini görmek için kullandığımız) takvimi duvarıma asıp, ”Bismillah” diyerek, ilk yaprağını açığa çıkartınca, içimde, değişik duygular tebarüz eder.

Daha, dün kopardığımız takvim, geçen senenin son yaprağıydı. O da, bundan bir sene evvel, şimdiki takvim gibi kalındı. Duvardaki duruşuna göz attığımda; hiç bitmeyecek, eksilmeyecek, kopmayacak gibi bir edayla bana bakıyordu.

Fakat, heyhat! Her fâni ve geçici şey gibi, o da geçecekti, bitecekti ve bitti. Peşinden de bir çok şeyi götürerek, sürükleyerek… Bazılarımızın da yakınlarını, yaprakları arasında ahiret âleminin ilk menzili olan kabre taşıyarak… Şöyle bir düşünün, bu sene, kimler dünyasını değiştirdi? Akrabalarımızdan gidenler olduğu gibi, dâvâ arkadaşlarımız nur talebelerinden de, öbür âleme yolcu ettiğimiz bir çok kimse oldu.

Takvimin, daha dün son yaprağı varken, bugün esâmisi bile okunmuyordu. Onun yerini alan yeni takvime bakınca, aynı şeyleri hatırladım. İçimden de “Ey takvim, kasılma öyle! Senin de akıbetin, o takvim gibi olacak. Kalınlığına güvenip taht kurduğun o duvardan, incele incele bitip giderek, sen de fânî olacaksın!”

Evet, bir seneyi daha hitama erdirip, bitirip, eskitip, yeni bir yıla girdiğimizde seviniyoruz. Hâlbuki bir düşünsek, hayatımızın takvim yaprağından biri daha koptu. İhtiyarlık alâmetleri çoğalmaya başladı. Vücudumuzu kendine ev yapan, ölümün keşif kolları olan hastalıklar başladığı gibi; gençlerimizin de saçlarına aklar düşmeye başlayarak, o beyaz kıllar onlara hatırlatmalarda bulunmaya başladı.

Sür’atle, menzilimize; kabre, haşre, sırata, ahirete gitmekteyiz. Artık oradaki elekten geçtikten sonra da, cennete veya cehenneme doğru olan yolculuk devam etmekte. Allah, hepimizi,  yolculuğu cennette bitenlerden eylesin İnşâallah!

Fânî dünyanın, böyle geçici ve aldatıcı işlerine kapılmamak lâzım! Cenab-ı Hak bizleri, lezzeti gidip, elemi kalan sahte zevklerle değil, elemi gidip lezzeti kalan bâkî ve hakikî zevklerle muhatab eylesin İnşâallah! 

Okunma Sayısı: 353
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mahmud Abbas: Ne pahasına olursa olsun topraklarımızdan göç etmeyeceğiz

    Gazzeli küçük kız dünyaya seslendi

    Herkes hukuka uymak zorunda

    Kurallara uyulmadı

    Yeni yılda insanlık kazansın

    İsrail, Gazze'deki 5 tugayını geri çekiyor

    4 milyon dolar alacaklardı

    Kumarı oynatan kazanır, peki ya teşvik eden?

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp 7 personeli 43 gündür bulunmadı

    Yoksulluk sınırı 47 bini geçti

    Vergi ve harçlara yüzde 58.46 zam

    Gazze'de 65 bin konut tamamen yıkıldı

    BM: Gazze yiyecek temin etme konusunda çaresiz

    Seçim süreci başlıyor

    8 yaşındaki ikiz kardeşler de İsrail tarafından ''doğum günlerinde'' katledildi

    Son 24 saatte 150 Filistinli daha şehit edildi

    Sayaçların tamir ve ayar ücretlerine de zam geldi

    Yoksulluk sınırı 47 bin TL’yi aştı

    BM: Orta Doğu’daki durum alarm verici

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kurallara uyulmadı
    Genel

    4 milyon dolar alacaklardı
    Genel

    Herkes hukuka uymak zorunda
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni bir yıla girerken
    Osman ZENGİN

    Bugün, milâdî senenin ilk günü
    Ali FERŞADOĞLU

    Said Nursi’nin eserleri okunmadan gerçek “siyaset bilimci” olunamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ahmet Tevfik İleri
    Rukiye Anar

    Mümin ile Müslüman arasındaki fark
    Yeni Asya'dan Size

    2023’te Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.