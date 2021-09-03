"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Sağdakileri namaza, soldakileri İslâm’a dâvet...

03 Eylül 2021, Cuma
Ezân-ı Muhammedî (asm) İslâm’ın en büyük işâretlerinden, “şeâir-i islâmiye” yâni.

Bir yerde ezân okunuyorsa, orasının bir İslâm beldesi olduğunu anlıyoruz. Günümüzde ise, İslâm beldesi olmayan bazı ecnebî memleketlerde, eskiden açıktan okunmazken, şimdilerde açıktan okunmaya başlanması da oralarda mühim sayıda bir Müslüman nüfusun olduğunun işâreti.

Geçmiş iki büyük dinin, cemaatlerini ibadetlerine, mâbedlerine dâvet ve haber etmek için kullandıkları ilânat vasıtaları, insanın içini de tırmalayıcı; çan, boru v.s. şeklinde idi.

Müslümanlar, Mekke devrinde sayıları az ve ibadet de bir müddet gizli yapıldığından, o günlerde geniş mânâda bir ilânata çok fazla lüzum hissetmiyorlardı. Zaten, Mekke’de de, başka dine mensub insan bulunmuyordu. Aynı millet mensubu;  akraba, ana-baba, kardeş olmalarına rağmen inananlar “Müslüman”, inanmayanlar da, “kâfir, müşrik” olarak  isimlendiriliyordu .

Medine’ye hicretten sonra, başka din mensublarıyla da bir arada yaşanmaya başlandı. Zamanla Müslüman nüfusun çoğalmasıyla, artık Müslümanları ibâdete dâvet edecek bir ilânat, işaret ihtiyacı hissedildi. Yahudi ve Hıristiyanlar’ın kullandıkları âletlerin kullanılmasını teklif edenler olduysa da, bu, Peygamberimiz (asm) tarafından çok hoş karşılanmadı ve insana, insanca hitab edici bir tarzın olmasını arzu ediyordu.

Bir sabah, sahabeden Abdullah bin Zeyd, rüyasında ezân kelimelerinin, kendisine öğretildiğini, Peygamberimize (asm), heyecanla anlattı. Bu, Peygamberimizin (asm) çok hoşuna gitti ve bunu hemen, sesi güzel olan Bilâl-i Habeşî’ye öğretmesini söyledi. Daha sonra Hz. Ömer de, aynı sözleri rüyasında öğrettiklerini beyan etti. Ve böylece, kuvvetli bir işâretle, ezân kabul edilmiş oldu.

Asırlar boyu, bütün İslâm beldelerinde ezân okunagelmiş, bir tek Türkiye topraklarında, maalesef Süfyanî bir fitne ile yirmi beş sene kadar aslından, orijinal hâlinden çıkartılarak okutulmaya çalışılmıştır. Maksad; “Din öldürülecektir, dinsiz nesil yetiştirilecektir!” plânının tatbiki açısından, din ve dini hatırlatan her şey; ezân, Kur’ân, lisân bozulacak, “Türkçe, Türkçe uyum kuralı” saçmalığı ile herşey  uydurulacaktır.

Gûya, ezânı Türkçeleştirdiler. Her kelimesi bozuldu da, niye bir tek “ felâh” kelimesi yerinde bırakıldı?” Hayye ale’s-salâh!” nidâsı, “haydin namaza!” olurken, niye “Hayye ale’l-felâh!” nidâsını Arapça bırakılıp, “haydin felâha!” denildi de, “haydin kurtuluşa!” denmedi?

Çünkü, cinlik vardı da ondan. Müezzin ezân okurken, “Hayye ale’s- salâh” derken sağa, “hayye ale’l felâh” derken de sola döner. Bir bakıma, sağ taraftaki ehl-i salâta, namazın vaktinin girdiğini hatırlatıp, onları câmiye dâvet ederken, bir bakıma da sol taraftakileri, kurtuluşa, İslâm’a dâvet ediyor da ondan bu kelimeyi Türkçeleştirmemişlerdi. Şeytanın aklına gelmez bir şey bu.

Yâni, “felâh”ın kurtuluş olduğunu anlayıp, kurtuluşun İslâm’da olduğunu öğrenenlerin, o tarafa teveccühü olmasın diye yapmışlardı.

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borçlanarak büyüdük

    Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

    Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

    Müsilaj tehlikesi geçti mi?

    'Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir'

    Türkiye'de son 24 saatte 283 kişi vefat etti

    Ağaçlandırma kampanyalarına dikkat

    Yargıdaki iktidar vesayeti kalkmalı

    AB, “Afganistan hezimeti”ni konuşuyor

    Yeni tedbirler gündemde

    Afetler beş katına çıktı

    ‘Elverişli konut’ artık lüks

    Göçmen merkezleri tam kapasite dolu

    Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarında son durum?

    'Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz'

    Baraj düşüyor, muhalefet temkinli

    Biden, Bennett’e istediğini vermedi

    Eryazğan: Bakanlık kamuoyunu yanıltıyor

    Lâfla peynir gemisi yürümez

    Adalet binalarda değil, vicdanlarda tecellî eder

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim süreci ve muhalefet
    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlamak
    Ahmet BATTAL

    Bu dosyalar hangi Yüce Divana?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl insanlık?
    Osman ZENGİN

    Sağdakileri namaza, soldakileri İslâm’a dâvet...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Dindar kimlikli siyaset ve Kemalizm
    Şükrü BULUT

    Korona muamması nereye?
    Mine Arslan

    Beyaz dutun meyvesi Gençlik Rehberi...
    Süleyman KÖSMENE

    Kalbi mühürlenen kul dönüş yapabilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.