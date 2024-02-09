Son şâhidlerden, İsmail Doyuk Ağabeyimize dua edelim

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bizzat iştirak ettiği son mahkemesi olan 1952 Gençlik Rehberi mahkemesine giderken, “Kardaşım bir koluma sen gir!” dediği ve onun kolunda mahkeme salonuna gittiği, son şâhidlerden bir ağabeyimizdir.

Bursalı ve burada ikâmet etmektedir. Onunla, hatıralarını kaydettiğimiz ve Yeni Asya-euronur olarak neşrettiğimiz (https://www.yeniasya.com.tr/video/ismail-doyuk-hatiralarini-anlatti_60192) videosun- da, teferruatlı şekilde, üstadla tanışmasını ve yaptığı hizmetleri anlatmaktadır. Bu videoyu seyretmenizi tavsiye ederim.

Sık sık sohbetlerimize iştirak eden (ekseriyetle de onu, hiç usanmadan arabasıyla evinden alıp getirip, götüren Dr. Şemseddin Kurtulmuşlar kardeşimizdir.) üstadla alâkalı programlara gelen bu ağabeyimiz, şu anda 100 yaşına merdiven dayamış (1927 doğumlu) hâlde ve ihtiyarlığın verdiği güçsüzlükle hayatını kızının evinde idâme ettirmektedir. Bazen telefon vasıtasıyla konuşuyorduk. Ama bir müddettir, telefonlara da cevab veremiyordu.

Uzun zamandır sohbetlerimize gelememesi, dikkatimizden kaçmıyordu. Şemseddin kardeşimize sorduğumuzda, ihtiyarlığın verdiği zafiyetten dolayı pek evden çıkamadığını ifade etmişti. Geçtiğimiz yaz mevsiminde, hususî olarak ziyâretine gittim fakat uyuduğu için göremedim. Damadı ile bahçede epey sohbet edip ayrılmıştım.

3 Şubat 2024 tarihinde torununu telefonla arayıp, müsâid olduğunu öğrenince de, kızının-damadının evine ziyarete gittim. Beni görünce çok sevindi. Ağır konuşuyordu ama anlaşıyorduk. Bir kanepede oturuyor, lüzûmlu ihtiyaçlarının haricinde, yerinden kalkamıyordu. Biraz sohbet ettik. Kendisi eski muallimlerden olduğu için okumayı da çok seviyordu. Kitab okumayı çok istemesine rağmen, artık kuvvetinin olmadığını söyledi.

Üstadla mulâki olan, yakınında bulunan, o zaman çalıştığı (50’li seneler) TCDD vasıtasıyla, birçok beldeye risâleleri sevk eden ağabeyimizin bu vaziyeti bizi mükedder eyledi. Tabii, kendisine ihtimamla bakan; kızı, damadı ve torunlarını da tebrik ederiz. Bütün arkadaşlarımıza selâm edip, dua etti, dua istedi. Bir son şâhid olan İsmail Doyuk ağabeyimize dua edelim.