"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Avrupa'da elektrikli otomobil satışlarında büyük artış

05 Mayıs 2022, Perşembe 12:44
Avrupa Birliği'nde (AB), bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 10'a ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2022 yılının ilk çeyreğinde yakıt türlerine göre yeni otomobil satış verilerini yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 36'sı benzin, yüzde 25,1'i hibrit, yüzde 16,8'i dizel, yüzde 10’u tamamen elektrik (BEV), yüzde 8,9'u fişli hibrit (PHEV), yüzde 3'ü diğer yakıtlar ve yüzde 0,2'si doğal gazlı.

Geçen yılın aynı dönemine göre, elektrikli otomobil satışları yüzde 53,4 artarak 224 bin 145, hibrit satışları yüzde 5,3 yükselerek 563 bin 30, diğer alternatif yakıtlı araç satışları ise yüzde 48,6 artışla 67 bin 717 adete ulaştı.

Doğalgazlı otomobil satışları yüzde 56 gerileyerek 6 bin 289, benzinli otomobil satışları yüzde 22,6 azalarak 808 bin 39, dizel satışları yüzde 33,2 düşerek 378 bin 9 ve fişli hibrit satışları yüzde 5,3 azalışla 199 bin 107'ye indi.

Böylece söz konusu dönemde, elektrikli ve çeşitli hibrit otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 44'e ulaştı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupa, elektrikli otomobil
Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

    Lukaşenko: Ukrayna'daki savaşın bu kadar uzamasını beklemiyordum

    Rusya, Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı

    Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor

    Enflasyon rakamları açıklandı

    Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti

    Sığınmacılar siyaset malzemesi yapılmasın

    Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi oldu

    DSÖ'den 'gizemli hepatit' vakaları hakkında açıklama

    Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal’dan sivillerin tahliyesi için koridor açacağız

    Ukrayna: Her gün saldırılarda ölen sivillerin cesetlerine rastlıyoruz

    Son 24 saatte 1132 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi vefat etti

    Yetişkinlerin % 67’si aşırı kilolu

    Derhal erken seçim

    19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit verdi...

    6’lı masa huzur ve barışı sağlayacak

    İki ay sonra gün ışığı gördüler

    Gündem ‘göstergesizler’

    Merkez Bankası: Ekmek, et ve süte yeni zamlar gelecek

    Basın özgür değilse kimse değildir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Masumların duası hürmetine
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Tek adamcılık” son bulana dek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Müjdelerle dolu bayram
    Mikail YAPRAK

    Ramazan’a veda, oruca devam!..
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı kesip geçen delikanlı
    MUHSİN BOZKURT

    İbretlik sözler
    Genel

    Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Manevi iftiradan kaçınabiliyor muyuz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.