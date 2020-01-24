KIA’dan elektrikli hamlesi

KIA’nın yeni ‘Plan S’ ile 25 milyar dolar yatırım, yüzde 6.6 elektrikli pazar payı hedefi var.

Otomotiv sektöründeki gücünü gelecekteki faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeyi hedefleyen KIA; elektrikli araç, mobil hizmetler, bağlanabilirlik ve otonom sürüş konularını içeren yeni ‘Plan S stratejisi kapsamında 2025 yılına kadar 25 milyar dolar yatırım yapacak. Güney Koreli otomotiv devi KIA bu kapsamda, 2025 yılına kadar 11 elektrik model geliştirecek olan KIA, küresel elektrikli araç pazarında da yüzde 6,6 pazar payı hedefliyor.

Okunma Sayısı: 50

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.