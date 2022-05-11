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11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Rusya'da otomobil satışlarında büyük düşüş

11 Mayıs 2022, Çarşamba 14:33
Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya'da otomobil satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 azalarak 33 bine geriledi.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmayı ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 78,5 azalarak 33 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz’ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 78 düştüğü bilgisine yer verildi.

Raporda, Volkswagen ve Toyota marka araçların satışlarında yüzde 91’e varan düşüşler dikkati çekti.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.

AA

Etiketler: Rusya, otomobil satışları
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