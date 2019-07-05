İBB Genel Sekreterliği'ne Yavuz Erkut atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

Habertürk'ün aktardığına göre 23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Ekrem İmamoğlu, Yavuz Erkut’u İBB Genel Sekreter olarak görevlendirdi. YAVUZ ERKUT KİMDİR? Giresun’da 1955 yılında doğan Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yapan Erkut, 1979’da çalışma hayatına TÜPRAŞ’ta başladı. 2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO’luğu yapan Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR’ın Türkiye Başkanlığı’na da üstlenmişti.

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