İran uranyum zenginleştirme sınırını aştı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın uranyum zenginleştirme üst sınırı olan yüzde 3,67 limitini aştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Yukiya Amano, UAEA Yönetim Kurulu'na, ajans denetçilerinin 8 Temmuz'da İran'ın yüzde 3,67'nin üzerine çıkarak U-235 izotopunun zenginleştirdiğini teyit ettiklerini bildiren bir rapor sundu. Amano, yönetim kuruluna gönderdiği raporda, analiz örneklerinin alındığına işaret ederek İran'ın uranyum saflık seviyesini zenginleştirdiğinin tespit ediliğini ortaya koyduğuna yer verdi. Tahran'ın uranyum zenginleştirme seviyesine ilişkin net oran verilmemekle birlikte yüzde 3,67 sınırının üstüne çıkıldığı kaydedildi. Rapora, İran'ın UAEA'na pazartesi günü, "verilere dayanarak" zenginleştirme seviyesinin yaklaşık yüzde 4,5 olduğunun bildirdiği bilgisi de eklendi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4,5 oranını geçtiğini açıklamıştı. Bu arada İran'ın nükleer anlaşma öncesi, yüzde 20 seviyelerine yaklaştığı ancak şu anda o seviyenin oldukça altında olduğu ifade ediliyor. Euronews Türkçe

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