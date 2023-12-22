"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Takva ve salih amel

Rafet Özcan
22 Aralık 2023, Cuma
Kur’an-ı Kerim’de 95 yerde geçen “Salih Amel” kurtuluş olarak imanla birlikte geçiyor. İman ve salih amel insanların kurtuluş reçetesidir.

Asr Suresi’nde “Asra yemin olsun ki; insanlık hüsrandadır. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.” denmektedir. Cenab-ı Hak bu hakikati kasemle bildirmiştir. Yarattığı insanın kurtuluşuna yolunu göstermiştir. İman etmek, salih amel işlemek ve birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek vazifemizdir.

Âlimlerimiz salih ameli insan davranışları olarak tefsir etmişlerdir. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak ve Kur’an okumak olarak değil, tüm davranışlarımızla İslam’ın ulvi hakikatlerini fiillerimizle yaşamalıyız. Selam vermek, muhtaca yardım etmek, hasta ziyareti, ilim tahsil etmek gibi velhasıl Hz. Peygamber Efendimizin sözlerini, fiillerini, davranışlarını örnek almak sünnetini işlemek, ibadette, istikamette, zikir ve dualarda Allah’ın rızasını esas almalıyız. Şaka ile bile olsa yalan söylememek, yani hayatın her yerinde kul hakkına riayet edip doğruluktan, haktan, adaletten ayrılmadan Rabbimizin emrettiği gibi salih Müslüman olarak yaşamalayız.

İman ve Kur’an üzerimize düşen vazifeleri ihlâs, sıdk, sebat ve sadakatli ölçüleri ile yerine getirmeliyiz. Kur’an hakikatlerini okuyup anlamalıyız, aldığımız tahkiki imanla anladıklarımızı fiilen yaşamalı ve örnek bir insan olarak bildiklerimizi muhtaç insanlara tebliğ etmeliyiz.

Bediüzzaman Hazretleri, “Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki; hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır.” diyerek ölçüleri gösteriyor.

Üstad Hazretleri Hutbe-i Şamiye’de, “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler, belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyet’e dehalet edecekler” der.

En önemli hakikatin takva ve amel-i salih olduğunu unutmayalım…

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çekya'da üniversitede silahlı saldırı: En az 15 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Gazze aşırı açlık çekiyor

    Perakende Yasası değiştirilmeli

    Can kaybı 20 bini aştı

    Gazze’deki istihdamın yüzde 66’sı yok oldu

    Kendi çıkarının peşinde

    Bu faizle nasıl baş edeceksiniz?

    Hatay - Antakya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Gazze’deki çocuklar temiz suya erişemiyor

    Türkiye’de sansürde yeni hedef VPN

    İsrail savaş suçlusu

    İYİ Parti’de kriz derinleşiyor

    Ekonomi AB ile rahatlar

    Her şeyi sattınız, Filistin’i de satmayın

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı 33 gündür bulunamadı

    BM: Gazze'de yaşananlar silinmez leke olarak kalacak

    Blinken'dan "bağımsız Filistin Devleti" mesajı

    MB politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti

    Lübnan: İsrail topraklarımızdan derhal çekilmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’e ikinci hukuk dersi
    Osman ZENGİN

    Süleyman Demirel külliyesinde, Yeni Asya niye yok?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî, Şeyh Said’i vazgeçirmeye çalıştı
    Cevher İLHAN

    Ekonominin iflasının ilânı
    Ali FERŞADOĞLU

    Sizin de boynunuzun borcu değil mi ey dindarlar?
    Şükrü BULUT

    Rus askeri mektebinin iki bahadır talebesi: Kafkas ve Türkistan…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Çöküşü durduralım
    İbrahim Aktaşcı

    Suya götürüp susuz getirmek
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdi ve Mesih Telakkileri - Zuhur ve nüzul alametleri - 5

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.