Nurların intişarı, Üstadın ve Nur Talebelerinin gayret ve himmetleri ile dört bir yana yayılıp, dünyanın her ülkesine ulaştı.

“Nurlar’ın intişarı, ilânat ile ve başkalarının nazarı dikkatini celp etmekle olur” diyen Üstadımızın tarifi ile, Nur Talebeleri bütün gayret ve himmetleri ile bu Nurları etrafa neşretmeye devam ediyorlar.

Bundan elli yıl önce Nurlar’ı saklayıp, öylece etrafa sunma gayreti içinde idik. Sonra, resmî yayın evleri kurmak ile her insana ulaştırmada mesafe alındı. Sonunda Nur Talebeleri, özellikle merhum Zübeyir Gündüzalp abi neşriyat yolunu Yeni Asya ile açarak, âleme Nurları neşretti. Halen Yeni Asya bu vazifeyi ifa ediyor ve kıyamete kadar devam edecek inşallah.

Salih Oral bu cengâverlerden biri idi. Son nefesine kadar bu hizmeti fedakârca yaptı. Şevk ve hizmet dolu halleri ile nice insanlara Nurlar’ı ulaştırdı.

İbrahim Özdabak kardeşimiz bunu karikatüründe ne güzel tasvir etmiş. İzmit’in en merkezindeki büromuz, adeta “biz buradayız” demek gibi, Nurlar’a ulaşmak için bir adres olarak kabul edilmelidir.

“Yazık o zamanın gayretsiz insanlarına” dedirtmemek için hizmetlerde gayretimiz bu anlamda çok önemlidir.

Her uğradığımızda tebessümü ve güzel alâkası takdire şayandı. Kimin himmeti hizmeti ise, o bir tek başına takdire şayan olur. Himmet o zaman himmet olur.

Mekânın Cennet olsun aziz kardeşim. Seni ilk karşılayan Efendimiz (asm) ve Üstadımız olur inşallah.

Vazifeni en güzel yapıp, o güzellikleri de etrafına dağıttın, bu hizmetler kıyamete kadar devam edecektir inşallah. Amin...