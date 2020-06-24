Yarış atları gibi

Geçtiğimiz günlerde yapılan liseye giriş imtihanlarında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Bu hafta, yine tahminen sokağa çıkma yasağı ile üniversiteye giriş imtihanları yapılacak.

Bu yasak, günün belli saatlerinde uygulanacak tabi... Bu vesileyle, çocuklarımızın yarış atlarına benzetilmesi çok garibe gider.

Eğitim ve öğretim şart. Ama, bunu bir geçim aracı ve hayatını devam ettirmek için verilen mücadelenin adı olarak kabullenir olduk. Bir çok dindar aile bile bu yolun yolcusu oldular. Bu vesileyle evlerimiz, annesiz ve babasız kalmaya başladılar. Öyle yüksek tahsilli insanlar var ki, hayatın mahiyetini bilmeden günlerini devam ettiriyorlar. Sonra, insanın hep aklına Yunus’un şu sözleri geliyor:

“İlim, ilim bilmektir,/ İlim, kendin bilmektir,/ Sen kendini bilmezsen,/ Bu nice okumaktır.”

Elbette çocuklarımız ilim yapsınlar. Fakat, tek kanatlı olmasınlar. Din ilimleri ile fen ilimleri beraber okutulsun. Bediüzzaman’ın, Osmanlı’nın son günlerindeki mücadelesi bu idi. Tek kanatlı yetişen neslin, ülkenin başına ne felâketler getirdiğini görüyoruz.

Eğitim ve öğretimde müfredat son derece önemlidir. Bediüzzaman’ın yüz yıl öncesinde dile getirdiği müfredatın temel esaslarını günümüzde uygulamak için bir “Bediüzzaman Üniversitesini” kurmak gerekiyor. Ne yazık ki şimdiki sistem bunu yapmaya müsait görünmüyor.

Fakat, Bediüzzaman üniversitesi inşallah kurulacak ve Üstad’ın arzusu yerine getirilecektir. O zaman; “talebenin himmeti pervaz edecek” gerçek eğitim bütün okullarımızda mümkün olacak. “İlim, Çin’de dahi olsa gidip alınız” hakikatini, Hazreti Ali (ra) Efendimiz asırlar öncesinden seslendirmişti.

Bunun anlamı ne idi? Cehaletin yerini ilim ve irfanın alması geriyordu. Düşmanımızı, “cehalet, zaruret, ihtilâf” diye ıralanması da buna işaret. O zaman inşallah yeryüzü gül ve gülistana dönecektir.

Yazık bu millete... Yazık yavrularımıza.