"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Aman dikkat!

07 Temmuz 2021, Çarşamba
Dünya adına, dünyalık her yaptığımız, yapacağımız işin bir gayesi, hedefi kafamızda daima tesbit edilir.

Aklımızda, zihnimizde bu gaye ve hedef kendisine bir yer ve önem edinir. Hem de bu dünyanın ve dünya hayatında, dünya için yapılan yapılacak olan her işin, fiilin ve kendimizce tesbit edilmiş gayelerin, hedeflerin geçici, fani olduğunu bildiğimiz halde.

Hedefsizlik, gayesizlik kötüdür. İyi bir hal değildir. Birer eksiklik ve noksanlığı ifade eder. Evet, öyle ise hedefimiz ve gayemiz olacak. Ama dünya hayatı için şu kadar, ebedî ahiret hayatı için şu kadar diyerek, kıymet biçerek ve kıyaslayarak olacak inşallah.

Hayatımızın her merhalesinde, her anında bize yol gösterici ve bizi yönlendirici olacak olan ya nefsimizdir ya da imanımızdır. Şeytanî gayeler ve hedeflere doğru yüzümüzü dönmemek için imanî hedeflerimizi daima diri, canlı ve hayattar tutmalıyız.

Hedef ve gayelerin tesbitinde imanın kuvveti ne kadar kuvvetli tezahür ederse o kadar çok müsbet, güzel, iyi ve faydalı hedeflerimiz ve gayelerimiz fiiliyata dökülür. Her ne olursa olsun hedef ve gayelerde imanın, Kur’ân’ın, İslâmiyetin muvazeneleri/denge unsur ve ölçüleri esas olmalı, birer prensip ve kural haline getirilmelidir.

Fiiliyata dökülmeyen müsbet hiçbir tercih ve hareket gaye ve hedef olmamıştır. Hayalin ve özentinin de boş birer istekten başka bir şey olmadığı aşikârdır, güneş gibi hakikattır ve ortadadır.

Öyle ise evvelâ imanımız tahkiki iman ve tahkiki imanın üst derece ve daireleri seviyesinde olacak. Sonra böyle bir imanın bizlere verdiği, sağladığı itminan ve kararlılıkla hedeflerimiz ve gayelerimiz hem dünya için hem de ahiret için olacak.

Dünyadaki hedefsiz ve gayesiz işlerimiz için başımıza vurup, dizimizi dövebiliriz ve eğer ömrümüz de varsa düzeltme imkânı da Allah’ın izni ile gerçekleşebilir. Fakat ahirete ait hedef ve gayelerimizde eksiklik, noksanlık varken dört tekbire muhatap olur ve gidersek maalesef telafi imkânımız olmaz. Aman dikkat!

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı

    İtalya, İspanya'yı eleyerek finale yükseldi

    Milletin sofrasından çalıyorlar

    Yapılan zamlar adaletsiz

    İklim değişikliğine karşı ağaç dikimi

    Herkesin hukuka ihtiyacı var

    Sıcaklıkta tehlike çanları çalıyor

    Saman zirve yaptı

    Avrupa'da en yüksek aşılama oranı Belçika'da, en düşük Bulgaristan'da

    '30 yıllık kazancımın hepsini bu bahçeye yatırdım'

    'Libya'nın Tobruk kentinde bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz'

    Son 24 saatte 5299 kişinin testi pozitif çıktı

    Yabancı yatırımcı Türkiye’den kaçıyor

    Basın hürriyeti açısından kaygılar artıyor

    Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı daha kurtarıldı

    Anayasa ihlâl ediliyor

    Koca: Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü

    102 mağdurun şikayetiyle yeni soruşturma dosyası açıldı

    Rusya'da düşen uçaktan kurtulan olmadı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Meğer 28 Şubatçılarla anlaşmış”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Yine yargıya “el uzatılıyor”
    Genel

    Milletin sofrasından çalıyorlar
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin
    Ali FERŞADOĞLU

    Dini siyasete alet edenlere bir şey demeyecek misiniz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ahir zaman fitnesinde kadın-aile
    Ahmet BATTAL

    Yüksek Öğretim Şûrâsı
    Genel

    Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.