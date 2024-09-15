"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

En başta göstereceğimiz

Rifat OKYAY
15 Eylül 2024, Pazar
İnsana, Hâlık’ını tanıması ve yaratıcısını bilmesi için duygular verilmiştir. İnsan, lezzetleri, zevkleri, menfaatleri istediği kadar... Kendisine bu duygu ve özellikleri vereni ve yaratanını da tanımalı, bilmelidir.

Bu zamanda lezzetler, zevkler, para gibi kazançlar ve bütün bunların bitmez tükenmez, zehirli hoş hayalleri insanı sarmış, sarmalamış, dünya girdabında döndürüyor, duruyor ve insanlığın da başını döndürüyor.

İnsanın çoğuna yetişemediği ve muvaffak olamadığı arzular, istekler, hülyalar; erişilmedikçe, yetişilmedikçe manen ve maddeten insanı boğuyor… Neticesiz, kupkuru tasavvurlar ve üzüntülerinden başka insanın elinde bir şey kalmıyor.

Halbuki insan, her şeyden evvel şu üç sualin cevaplarını bulmak ve öğrenmekle yükümlüdür: “Ben neyim? Ne için yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gideceğim?”

Hayata bakıldığında, bir gaye için yaşayanlar var, bir de hayvan gibi başıbozuk, gayesiz yaşayanlar var.

Elbette ki insan olmanın ve insaniyetin kıymeti ve farklılığı, iman, Kur’ân ve İslâmiyet çerçevesinde belirgin bir şekilde görülmeli ve gösterilmelidir.

Öyleyse hayatta en önemli iş, imanlı bir insaniyeti yaşayabilmek olmalıdır…

İmansızlığın verdiği şüpheler, tereddütler, tutumlar ve düşünceler karşısında insan, kendisine tahkikî iman ile bir savunma kalesi oluşturabilmelidir.

Düşünüyoruz; fikriyatımız var, yani insanız. Öyleyse insan gibi, imanlı insaniyeti hayatımızda yaşayabilmeliyiz. Başta nefis ve şeytanımıza karşı olmak üzere, bütün âleme, bütün varlığımızla imanımızı, itikadımızı ve itminanımızı ilan edip göstermeliyiz.

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soykırım görünenden de öte

    İstanbullular kıt kanaat geçiniyor

    Tek adam rejimi dibe vurdurdu

    Her 3 çocuktan biri yoksulluk sınırında

    Müteahhitler de yurt dışına yöneldi

    Bu savaşa daha nereye kadar izin vereceğiz?

    İşsizlere haciz

    Batık borçlar üçe katlandı

    İsrail’le “bitti” denilen ticaret devam ediyor

    Sorunlar çözülmüyor

    Rusya: İngiltere'ye sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz

    BM: Nükleer savaş söylemleri endişe verici

    Hollanda'da tartışmalı gündem: Göçmen OHAL'i

    İzmir'de Gölcük Gölü'nde toplu balık ölümleri alarmı!

    Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi bugün defnedilecek

    İsrail bölge için tehdit

    PEK HAZİN BİR MEVLİD GECESİ

    MEB'den LGS'deki soru iptaline ilişkin açıklama

    “Filistinli olsaydım İsrail’le savaşırdım”

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örnek bir haslet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Milleti bu ‘güzel konuşmalar’ yanılttı!
    İbrahim Aktaşcı

    Yağdır Mevlâ’m su
    Mehmet KARA

    Toplumsal çürüme
    Sami CEBECİ

    İslâm birliği için ilk adım ve Selâhaddin Eyyubî
    Nahit Topaloğlu

    Yorumlarda üç grup - Şapka Deyip Geçmeyin 16
    Adnan NACİR

    Yoksuzluklar ülkesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Misbah ERATİLLA

    Beklenmeyen yardım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.