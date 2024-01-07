Hatırlayacaklarımız

Evvela Türkiye genelinde okuma programları düzenleyen vilayetleri ve ilçeleri; Risale-i Nurların daha iyi anlaşılması ve nurların hayata geçirilmeli noktalarından tebrik ediyoruz.

Risale-i Nurların okunması ve anlaşılması demek nurlu, aydınlık günlerin ortaya çıkması, gelmesi demektir. Okuma programı yapmış olmak için okuma programı yapılmaz. Belli sayılı günler içerisinde yapılan, kısa süreli olan okuma programlarında 3-4 gün okumak, 3-4 günde gezmek, eğlenceli işlerle uğraşmak, biraz malayaniyet diyeceğimiz işlerle iştigal etmek programların fayda çıtalarını düşürüyor ve tesirini de azaltıyor.

Ziyaret, gezmek tozmak programları okuma programlarından ayrı yapılmalıdır. Ta ki marifeti okumanın marifetli, tesirli neticeleri ortaya çıksın, meyve versin.

Her yapılan işin yapılan ortama göre bir kameti kıymeti, bir kıymeti harbiyesi vardır. Kitap okunacaksa okunur, yemek yenecekse yenir, gezilecekse gezilir, muhabbet yapılacaksa yapılır, ama hiçbirisi okuma zamanlarını inkıtaa uğratmayacak ve azaltmayacak, daraltmayacak şekilde olmalıdır. Hani hiç olmazsa okumalar sırasında keyif ve zevk veren insanı nefsanî şeylere sevk eden alışkanlıklarımıza gem vursak, onlara pek yüz vermesek diyorum. Karlı çıkacağımıza da eminim. Yalnız zaman bu konuda önemlidir. Nedeni ise bir aylık, on beş günlük, yedi günlük ve de üç günlük, hatta bir günlük okuma programları düzenleniyor. Programlardaki kitap okuma, mütalaa ve teneffüs sıralaması yukarıdaki zaman birimleri noktasından farklılık gösterebilir, geniş zamanları geniş programlar, dar zamanlara dar programlar yapılabilmelidir.

Derdimiz “despotluk” olsun değil. Muhabbet olsun ama okumaları inkıtaa uğratacak kadar meşgul etmesin. Programların çeşnisi ve meselesi yine Risale-i Nur okuyanlardan ve anlayanlardan, kavrayanlardan gelsin ama ölçülü olsun. Haddi aşmasın, kimse kimseye bahane bulup “Sen seni bil!“ diyemesin.

Bütün bunların yegâne çaresi ve tahakkuk noktasını ise; ihlâsta, uhuvvette, sadakatte, tesanüdde, ümit ve aşk da arayabilmeliyiz ve bulup tatbik edebilmeliyiz.

Öyle olmalı ki elli sene de geçse okuma programındaki okunan, anlaşılan, lezzet alınabilen ve de manalarda, âli mertebelerde gezdiren okumalar, hatırlanabilecek şekilde elde edilmeli ve öyle de olmalıdır. Okuma programı malayani geçerse ancak boşa geçen zamanları hatırlarız.

