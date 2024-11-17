"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Kıyametten önce

Rifat OKYAY
17 Kasım 2024, Pazar
“İman, Kur’ân ve İslâmiyet hizmetlerinde yeis yani ümitsizlik yoktur, olmamalıdır” diyoruz, söyleyip geliyoruz.

Menfî ve zararlı konuları da gündeme getirmememiz lâzım diyoruz, Evet, doğru, fakat maalesef bulaşıcı hastalıklar gibi İslâm âlemine bir ümitsizlik ve bitmişlik hastalığı hızla yayılmaya başladığı için fazla “tasvir”e girmeden, zihinleri “idlâl” etmeden, bu konulara da değinmek gerekiyor.

Peki, sadece ümitsizlik mi? Doğruluk da bitmeye yüz tutmuş. Anne baba çocuğuna yalancı, millet evlâtlarına doğruyu öğretmiyor, devlet de milletini kandırıyor ve hâkeza... Bu fertleri, bu milleti ve bu devleti yalan dolan ve itimatsızlık tuzağından ancak ve ancak sıdkla kurtarabiliriz ve huzura, saadete ancak doğrulukla kavuşabiliriz.

İslâm’ın ulviyeti, imanın ve Kur’ân’ın teminatı, hak ve halk için adaletin tecelli etmesinin en büyük yardımcısı ve olmazsa olmazı olan adalet, Kaf Dağı’nın ardına gizlenmiş olduğu yerden çıkıp gelmedikçe, bu milletin ve fertlerinin hakları zayi olacak ve hep yerlerde sürünmeye devam edecektir. Çünkü nerede adalet varsa, ancak o zaman orada hayat vardır, vücut vardır, varlık vardır, sükûnet ve saadet vardır.

Öyle bir zaman ki hiç görülmemiş, bu zamana kadar yaşanmamış ve dile getirilmemiş hâller yaşanıyor. Üzerlerine bir vazife bir zorunluluk olmadığı hâlde insanlar adaveti, düşmanlığı seviyor; muhabbete düşmanlık ediyor.

Hâlbuki muhabbete muhabbet edilmeli ve muhabbet kalplere yerleştirilmeye çalışılsın ki düşmanlık ortadan kalksın ve toplum huzur ve saadet iklimine girsin, manen ve ahlâken yücelsin.

İnandığını iddia edeceksin, fakat ne yazık ki inancının tersini yaşayacaksın... Bu böyle giderse bir zaman gelecek, “Allah’ımız bir, bir kitabımız bir, bir Peygamberimiz var” denilecek fakat binlerce yıldır var olan o mukaddes bağ, rabıta ve münasebetlerin manasına aykırı hareket edilecek; Müslümanlar, birbirine yabancı, düşman ve hatta ayrı birer toplum hâline gelecek... Oysa, İslâm ve Müslümanların durumu perişandır; âdeta yağmur taneleri gibi her biri ayrı bir yere düşüp, dağılmakta, kuruyup gitmektedir. Böyle devam ederse, Allah’ın rahmet ve bereketi, mü’minlerin ve bütün insanlığın üstünden kalkacak, herkes yalnızlığa terk edilecektir. Bizler de başımızı ellerimizin arasına alıp düşünmeye devam edeceğiz, bir zamanlar kurduğumuz birlik ve beraberliği yeniden tesis edeceğimiz günü bekleyeceğiz. Ne zaman İslâmiyet’in, Kur’ân’ın, imanın ve insanlığın gerçek değerini ve ehemmiyetini anlayacağımızı, ne zaman bu anlayışla harekete geçeceğimizi düşünmeye devam edeceğiz.

Herkes, başta nefsî olmak üzere, bir zorbalığın, bir tahakküm ve haksızlığın tarafları olma gibi garip hâletlerin peşine düşmüş. Ve kimse, “İslâm’da, Kur’ân’da istibdat yok, kimseyi ezmek ve susturmak yok; hürriyet var, haklar var, eşitlik var. Bunları öğrenelim, bunları yaşayalım” demiyor, diyemiyor.

İnşallah kıyamet kopmadan, ümitvar, doğru, ittihat etmiş, sevmeyi bilen, adaleti herkes için kabul edebilen, kimseye zorbalık yapmayan, kendi gayret ve menfaatlerini milletin gayret ve menfaatlerinden üstün tutmayan Müslümanlar, imanlı, itikadlı insanlar gelir de biz de görürüz.

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB İsrail’le diyaloğu kessin

    ‘Soykırımı finanse etmeyi durdurun’

    Zorla göçte Washington da sorumlu

    Külliye’deki ‘Sorosçu’ tartışması

    Ezan sesi daha yüksek çıkacak

    Coğrafî işaretlerde denetim çağrısı

    Trump kabinesi İsrail yanlısı

    Nitelikli eğitime gereken önemi vermeliyiz

    “Hediyem Kur’ân Olsun” projesi Senegal’de

    Acil öncelik, Gazze’deki katliamları durdurmak

    Madde bağımlılığı ile kumar aynı

    Gençler ‘esnek çalışma’dan yana

    Savaş daha çabuk bitecek

    Dünyada yeşil onlarda mavi ışık

    İstanbul Kitap Fuarı 500 bin okuru ağırladı

    "Gazze Mahkemesi dünya çapında destek görüyor"

    Fransız çiftçiler sokağa iniyor

    Milli Takım, Galler'i Kayseri'de ağırlayacak

    Avusturya: Rusya gazımızı kesecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    “Zalimler için yaşasın Cehennem”
    Ahmet BATTAL

    Al gülünü ver gülümü
    Mehmet KARA

    Oyun mu kuruyor?
    Risale-i Nur'dan

    Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez
    Feyzullah ERGÜN

    Rabbini bulan Antony -3
    Rifat OKYAY

    Kıyametten önce
    Misbah ERATİLLA

    Kitapları “yakacağız” dedi
    Sami CEBECİ

    İslâm Birliği ve Pakistan’ın nükleer gücü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.