Meyiller ve kazançlar

İman Kur’ân hizmetinde bulunan adamların ihlâsla bu hizmeti yapmalarının kimlere zararı olabilir?.. Ancak ve ancak küfür ehline, dalâlet ehline, yoldan çıkmışlara, ehl-i sefahate ve bunların taraftarlarına…

Eğer ölçü ve niyet yalnız ve yalnız Allah’ın rızası için iman Kur’ân hizmeti yapmak ise, muhakkak ki böyle insanların en büyük ve en birinci yardımcısı Allah’tır.

Elbette ki çok iyi bilinmelidir ki, Allah’ın inayetine, yardımına mazhar olanlar başka yardımcılara ihtiyaç duymazlar ve dönüp bakmazlar.

Dünyanın en kolay işi ve bedava reklamı münekkidliktir… Başkalarını kafasındaki düşünce ve fikirleri bulmak adına alabildiğine cahilce ve kahramanca tenkit edenler, Allah yolunda gidenlerin yalnızca yüz karası olabilirler.

Bu yol, Allah için Kur’ân ve iman hizmeti yolu; takdir, ihlâs, uhuvvet, tesanüd, civanmertlik yoludur. Gıybet etmemek ve açık noksan eksik aramamak, sadakat ve sabır, fedakârlık ve kahramanlık yoludur.

Bu yolun yolcularının birinci şiarı, Allah’ın tevfik ve inayetine mazhar olabilmektir. Ve mazhariyete nail olmak için, bir gayretin, çalışmanın, hizmet-i imaniye adına bir meşguliyetin içerisinde yer alabilmektir.

Dünyaya ve ahirete bakış açıları ve değerlendirmeleri, bu yolun yolcularının ölçüleri, mizanları ve renkleri olacaktır.

Yalnız şu iyi bilinmelidir ki, kimin nazarı nereye ise, meyli de orayadır. Kimin meyli ahirete veya dünyaya ise, amelleri de o yöne doğrudur ve onlara aittir.

Ahiretten fayda umanlar, ahiret kadar; dünyadan medet ve fayda umanlar da dünya kadar emellerin ve amellerin eseri tutkunu olurlar.

İş o ki, hayatımızda ahiretin fayda ve kazançlarını öne çıkaracak hayallerimizin, niyetlerimizin ve amellerimizin örnek olması çok olsun, inşallah.