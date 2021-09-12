Muhammedî olabilmek

“Muhammedî (asm) olmak her mü’minin hedefi olmalı…” Hakikaten ve hakkıyla Allah’a kul olmak. Rabbimizin emir ve yasaklarından dosdoğru ve hakikatbin olarak haberdar olmak birinci vazifemizdir.

“Kayserin evleri” tarihte dünya adına göz kamaştırıcı, ihtişamlı, benden başkasında olmasın, en büyük en güzel vs. olsun babında ilk evler Kayserler zamanında başlamış ve kayıtlara geçmiş. Şu ahirzamanda yaşadığımız hayatın içerisinde ise almış başını gidiyor. Hadisin haber verdiği yüksek malikâne usûlü evler ise birbirleriyle yarışıyor. Gönül istiyor ki, hedefi fani dünyanın fani evleri değil de baki dünyanın baki köşkleri sarayları olsun.

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“Paranın peşinde koşan, koştuğuyla kalır…” Hem de ne kalma; dünyada yüküyle ahirette günahıyla… Karun ve Sultan Süleyman’ın hayatları ve hikâyeleri ortada iken… Kim kimle ve ne akılla yarışıyor, koşturuyor ki, Karun para ve mal olarak Sultan Süleyman’ı geçsin!.. En iyi yol; dünya adına kimseye muhtaç olmayacak, el açmayacak kadar, ahiret adına hesabını verecek kadar paraya ve mala odaklanmak, ilgi ve alâka duymak olarak gözüküyor…

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“Kendini beğenen, kendini evvelâ bitirir...” Her aklı başında adam evvelâ mütevazı olmalı. Mahlûk olarak Hâlık’ının icraat ve yarattıklarına kafa tutan kafalar Ebrehe mi olmak istiyor? Olanı herkes gördü, tarih söylüyor. Kaybolmayan, eskimeyen dersler, tecrübeler var. Bizlere düşen hakkımıza razı olmak, kendimize kendimizi beğendirmek yerine Rabbimize beğendirmek ve itaat ve inkıyad noktasından O’ndan başkasına baş eğmemektir. O’nun istediği kadar adam olmak bizlere yeter de artar bile.

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“Muhammedî (asm) olmak her mü’minin hedefi olmalı…” Hakikaten ve hakkıyla Allah’a kul olmak. Rabbimizin emir ve yasaklarından dosdoğru ve hakikatbin olarak haberdar olmak birinci vazifemizdir. İkincisi ise Sünnetullah’ın gölgesinde Efendimizin (asm) Sünnet-i Seniyyesini hayatımızda bilfiil, yaşayarak göstermektir. Gerçek manada bir iman, tahkikî iman her mü’minin Muhammedî (asm) olabilmesi bu zamanda şarttır…