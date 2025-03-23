"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Sessiz konuşan şairi uğurlarken

Rifat OKYAY
23 Mart 2025, Pazar
Hem geçmişe, hem geleceğe dengeli bir oranla bakabilenler kuvvetli iman sahip demektir.

Menfî olsun, müspet olsun ekseriyetle bu oran şaşmaz. Şimdiki zamanda dillerde pelesenk olan vefa, dostluk ve ahbaplıklar da bu oranla yaşanır, anlatılır ve hatırlanır… 

Mazi kıtasına baktığımız zaman istikbale bugünlerden daha az bakar olduk… Kadim dostlarımız, muhterem ve mübarek akranlarımız bir bir aramızdan berzah âlemine emri Hakk’ın vâkî olması ile geçiyorlar, bizden geçici olarak bir adım önde ayrılıyorlar… 

Yetmişli yıllarda tanıştığımız ve birlikte edebiyat sohbetlerine iştirak ettiğimiz, Nur derslerine birlikte katıldığımız ve bugün Rahmet-i Rahmana tevdî ettiğimiz Bilal Mikail Yaprak Ağabeyimiz, dostumuz, kardeşimiz ve meslektaşımız da onlardan birisiydi… 

Kalbimizde hususi bir yer etmişti Mikail Bey.  Sessiz, az konuşur ama yerinde konuşurdu… O hep “bilmiyorum, bilmem öyle mi? Allah Allah” cümleleriyle size muhatap olurdu… Yetmişli yıllarda böyle olan Mikail Bey gele gele iki binli yıllarda da… çoluk çocuğa kavuşmuş, ihtiyarlığını belli etmeyen bir vaziyette, aynı idi… Hiç değişmemiş… 

Nurculuğumuzun en genç ve hızlı mükemmel faaliyetleri içerisinde onu devamlı hizmet-i imaniye ve Kur’ân iyenin emrinde, yanında gördük, beraber olduk. Matbuat âleminde kalemini iman hizmetinin gerçekliği ve gerekliliği yolunda kullandı.

Yirmi üç, yirmi dört bin tirajlı Bursa Doğru Hakimiyet Gazetesi’nde çalışırken haftada bir çıkardığım “Edebiyat Sanat Dünyası” tam sayfalarında Mikail Bey’in şiirlerine rubailerine yer verdik. O sıralar Yeni Asya’da da hem yazılarına hem şiirlerine devam ediyordu. Her hâlükârda onun şiirleri, yazıları illâ  ki Risale-i Nur’la bağlantılıydı…

İlk çıkan kitabımızda özel olarak yazdığı  “Yeşil Tarihi Bursa” şiirini yayımladık… Son kitabımız “Dört mekân dört su” da da yine hususî yazdığı şiir ve hatıraları yayınladık.

Fakir için kaleme aldığı:

“Şahlan Ey Nur yolcusu Şahlan,

Şahlanmak ve haykırmak senin Şanındır Şahlan”

Dizelerini de hem Şahlanış mecmuasına kapak yaptık hem de Osmanlıca çerçeveletip hanemize astık… 

Rüzgârlara muhatap olduğu ama elhamdülillah dünya kasırgalarına muhatap olmadan bu hizmet-i Kur ‘âniye içerisinde kalarak Berzah âlemine, Üstad’ı Bediüzzaman’ın yanına geçiş yaptı.

Zaman her şeyin tefsir edicisidir… Biz iyi tanıdık, iyi bildik, iyi ayrıldık. İnşallah iyi olarak da öbür tarafta buluşacağız Allah rahmet eylesin…

Okunma Sayısı: 334
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tutuklandı

    Çare de çözüm de Bediüzzaman'da

    'Hamas silahsızlanırsa Gazze'de siyasi bir faktör olarak kalabilir'

    İslâm âlemi duada buluştu - Mescid-i Haram'da Gazze için dua

    Sıradışı âlimlerin kaderi: Aynü’l-Kudât ve Said Nursî Örneği

    Hayatını Risale-i Nur Hizmetine vakfetmiş Ömer Tuncay Ağabey: Bu hizmet, fedakârlık ve sadâkat ister

    BM: Filistin’de işgal sona ersin

    Prof. Dr. Said Ramazan el-Bûtî: İslâm dünyası Bediüzzaman’ın metoduna muhtaç

    Ezan okunurken yemek yenir mi?

    “Çocuklu Cami”ye büyük ilgi

    Üstadın son Ramazan’ı

    Bir günlük kayıp 10 milyar dolar

    Mazlumder: Haklar keyfî olarak askıya alınamaz

    Filistin’den uluslararası koruma çağrısı

    İsrail ateşkesi en az 1000 kez ihlâl etti

    İsrail 5 BM çalışanını daha öldürdü

    Kızıldeniz’de de tansiyon yüksek

    Scholz’dan İmamoğlu tepkisi: Can sıkıcı

    İstanbul’a kayyım ekonomiyi çökertir

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış yolu Bediüzzaman’da
    Süleyman KÖSMENE

    Ezan okunurken yemek yenir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad-ı İslâma giden yolda Türk-Kürt kardeşliği
    Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR

    Sıradışı âlimlerin kaderi: Aynü’l-Kudât ve Said Nursî Örneği
    Cevher İLHAN

    Bediüzzaman’ın “özerklik” ikâzı
    Osman ZENGİN

    Bana bağlanmayın, kitaba bağlanın!
    Faruk ÇAKIR

    Çare sunan âlim
    Ahmet DURSUN

    Kabe Merkezli Bir Ortadoğu’nun Anahtarı Bediüzzaman’da
    Risale-i Nur'dan

    Vefatım, hayatımdan ziyade dine hizmet edecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.