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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Son hızla devam

01 Aralık 2019, Pazar
Evet, bu zamanda birbirleriyle çok sık görüşen, konuşan, tanışan, istişare eden, değerlendirmelerde bulunanlar kim olurlarsa olsunlar, maddî manevî, dünyevî, uhrevî muvaffak/başarılı olurlar.

Risale-i Nurlar’la iman, Kur’ân, İslâmiyet hizmetinde bulunanlar veya bulunmayı dâvâ edenler içinde kısaca çok irtibatta, ikili ve çoklu ziyaretlerde bulunmak da bir şiar olmuş.

Bu zamanın muhteşem iman tefsirleri Bediüzzaman’ın bu hizmette, iman hizmetinde bulunanlar, hademeler ve talebeler için evvel ahir tavsiyesi Risale-i Nurlar’ı okumak ve Risale-i Nurlar’ı okuyanlarla irtibatta bulunmaktır. Yalnız bu irtibat, görüşüp, konuşma, danışma, istişare etme ve ziyaret etmede müfritane hareket edilmesini tavsiye eder.

Üstad Bediüzzaman’ın her şeyin ifrat ve tefritini yapmamaları konularında Risale-i Nur hizmetlerinde bulunan talebelerine ikaz ve tavsiyelerde bulunduğu halde irtibat, görüşme, buluşma ve ziyaret konusunda “müfritane irtibat” tavsiye etmesi enteresandır.

Nur hizmetlerinde, Risale-i Nur’un hadimlerinin halleri bir vücudun azaları gibi olmalarından, birbirleriyle haberleşmeleri, bağ kurmaları vücudun sıhhati gibi önemli ve elzemdir. Şu garabetler asrında Kur’ân, İslâm, Nur dâvâlarında birbirleriyle ittihad edebilmek, bir ve beraber olabilmek için hadimler, hizmetkârlar olarak bu zaruriyeti yerine getirmek için müfritane irtibatı yapmalıdırlar.

Bu felâketler ve helâketler asrında sıradağlar gibi, mü’min ve muvahhid ehl-i imanın üzerlerine gelen küfrün, sefahatin, dalâletin, ilhadın açtıkları yaralar tedavi edebilmek ve hücumlarını akim bırakabilmek için Kur’ân, iman, İslâmiyet ve Nur kardaşlığı irtibatlarının, bağlarının ve ziyaretlerinin müfritane olması şarttır.

Müfritane irtibatı hizmetlerde, iman hizmetlerinde kendilerine düstur/prensip, kural tayin edenler ve uygulayanlar; iman hizmetinde kuvvetli bir çalışmayı, sonsuz bir ümidi, sarsılmaz bir şevki, ebedî bir uhuvveti, tükenmez bir hizmet aşkını, nihayetsiz bir iman hizmetinin gayretini ve hamiyetini kendilerine fiilî olarak, masrafsız bir şekilde yüklemiş olurlar.

Öyleyse sonsuz bir iman hizmeti, aşkı, şevki, ümidi, gayreti, çalışması, uhuvveti ve hamiyeti için; Nurun hadimleriyle müfritane irtibata, görüşmeye, konuşmaya, ziyarete son hızla devam edelim inşallah.

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