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2 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Zamanın hükmü karşısında

Rifat OKYAY
02 Mart 2025, Pazar
Her zamanın bir hükmü vardır. Bu zamana kadar üç yüz elli binden ziyade Kur’an tefsiri kaleme alınmış, yazılmış. Her zamanın hükümlerini, yaşanan o zamanın şartları belirlemiştir.

Allah’a ve Resulüne inananlar ise insanlığın nüfusuna göre azınlıkta kalmıştır. Bu azlık esasında kıymetin, değerin ifadesidir. Zaten dünyada altın gibi kıymetli şeyler toprak miktarına göre çok bulunmuyor, bulunmayacaklar da.

Zamanımız deyince her şeye yenecek bir nesne nazarıyla bakıldığı için, imanî, Kur’ânî, İslamî meselelerde, küfrün, dalaletin, sefahatin karşısında hemen ispat edilecek, hemen izah edilecek, hemen yenilecek, yutulacak gibi ispat istiyor. Ahirzamanın özelliği böyle işte; hemen hemen hemen…

Bu zamanın hükmü ise ya aklıyla anlayacak ya da yadırgayacak, kabul etmeyecek safsatalar üretecek… Eğer aklıyla anlasa kalbinin, ruhunun anladıkları da ispat edilmiş olacak. O zaman ne yapmak lazım? Zamanın hükümlerine uymak lazım değil mi?

İşte Risale-i Nurlar tam tamına bu zamanda akıllara, ruhlara, kalplere birlikte hitap ederek bu zamanın hükmünü yerine getiriyor.

Ve yine kolaycılık asrının hemen elde edicilik nişanesi olarak da Risale-i Nurlar muhteşem bir Kur’ân tefsiri olarak eğer okunursa; dikkatle, anlayarak mütalâa edilirse zihinlerde, kalplerde, ruhlarda, akıllarda kolayca yer edebiliyor.

Kalbin, ruhun ve aklın kabul ettiği gerçekler karşısında küfür ve sefahat okyanus gibi büyük, şimşek gibi hızlı da gelse, hiçbir mü‘mine zarar veremez ve hiçbir davasını ispatsız ve izahsız bırakamaz.

Dağlar, denizler büyüklüğünde değeri olan imanî hakikatlerin izah ve ispatı ise bu zamanda Kur’ân’ın bir mu’cizesi ve ikramı, ihsanıdır. Efendimiz’in (asm) eliyle sunulan hakikat hükümlerinin, bin beş yüz sene sonra insanlığı yeniden Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nurlar’la takdim edilmesi, izah ve ispat edilmesidir.

Evet, öyle çok kıymetli fikirlerin, hükümlerin, hakikatlerin elde edilmesi ise ancak okuyarak olabilir. Okumak, derinlemesine ve anlayarak okumak anlamanın birinci basamağıdır. Kendi kendine yeten bir izah ve ispat ise anlamanın gerçekleşmesidir.

Ahirzaman insanının şeytana, nefsine, gururuna ve küfre yenilmemesinin, mağlup olmamasının birinci hükmü ise anlayarak Kur’ân ayetlerini okumaktan geçer. Kur’ân’ın bu zamana hitap eden ayetlerinin manalarının anlaşılması ise O’nun muhteşem tefsiri Risale-i Nurları okumaktan geçer.

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