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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Bu on gecenin büyük kıymeti var

Risale-i Nur'dan
01 Temmuz 2022, Cuma
LEYÂLİ-İ AŞERENİZİ TEBRİK EDERİZ

Aziz, sıddık kardeşlerimiz,

Evvelâ: Geçen leyâli-i aşerenizi ve gelen îydinizi ruh u canımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve duânızın makbuliyetini rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” [Yemin olsun fecre. Ve on geceye. (Fecr Sûresi: 1-2.)] kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binaen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. Çünkü Hac sırrıyla bütün âlem-i İslâm namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alâkadarâne bir tarzda makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında ettikleri duâlarına, o gecelerde a’mâl-i sâliha ile meşgul olan mü’minler hissedâr oluyorlar. İnşaallah Nur Şâkirdleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki, talebe-i ulûm-u diniye hakkında ehl-i hakikat tarafından denilmiş ki, uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerâit içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulûmun en yüksek derecesindeki iman ve Kur’ân hakikatlerinin dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyâli-i aşerede uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar.

El-Bâkî Hüve’l-Bâkî

Umumunuza birer birer selâm ve selâmet ve dâreynde saadetlerinize duâ eden kardeşiniz,

Said Nursî

(Gayr-i Münteşir Emirdağ-1 Mektuplarından)

***

Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkâr, fedakâr kardeşlerim,

Evvelâ: “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” senâsına mazhar o gecelerinizi ve bayramınızı ruh u canımla tebrik ederim. Ve şiddetli hastalığımın şifasına duâlarınızı isterim.

Emirdağ Lâhikası-II, s. 459

***

Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve duâ ederiz ve duâlarını Kur’ân’ın medh ü senasına mazhar olan bu leyâli-i aşr olan on gecelerde rica ediyoruz. 

Kastamonu Lâhikası, s. 119

LÛ­GAT­ÇE:

a’mal-i saliha: sâlih ameller, hayırlı fiiller, iyi ameller.

dâreyn: iki dünya; dünya ve ahiret.

hasenat: iyilikler, güzellikler.

îyd: bayram.

kasem: yemin.

Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac: Kadir, Berat ve Mi’rac geceleri.

leyâli-i aşere (aşr): Zilhicce’nin ilk on gecesi.

şâkird: talebe.

sebatkâr: sebat gösteren, sarsılmayan.

şerâit: şartlar.

talebe-i ulûm-u diniye: din ilimlerini tahsil eden talebe.

ulûm: ilimler.

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