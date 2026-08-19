Cehennemin pek çok vazife ve hikmeti var

Cehenneme dair beyanat-ı Kur’âniye o kadar vâzıh ve zâhirdir ki, başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Yalnız bir iki zayıf şüpheyi izale edecek iki üç nükteyi, tafsilini Risale-i Nur’a havale edip, gayet kısa bir hülâsasını beyan edeceğiz:

Birinci Nükte: Cehennem fikri, geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü hadsiz rahmet-i Rabbaniye, o korkan adama der: “Bana gel, tevbe kapısıyla gir.” Tâ Cehennemin vücudu, değil korkutmak, belki sana Cennetin lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlûkatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin. Eğer sen dalâlette boğulup çıkamıyorsan, yine Cehennemin vücudu bin derece idam-ı ebedîden hayırlıdır. Ve kâfirlere de bir nevi merhamettir. Çünkü insan, hatta yavrulu hayvanat dahi, akrabasının ve evlâdının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes’ud olur. Şu halde sen, ey mülhid, dalâletin itibarıyla ya idam-ı ebedî ile ademe düşeceksin veya Cehenneme gireceksin! Şerr-i mahz olan adem ise, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mes’ud olduğun umum akraba ve asıl ve neslin seninle beraber idam olmasından binler derece Cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet-i insaniyeni yandırır. Çünkü Cehennem olmazsa, Cennet de olmaz. Her şey senin küfrün ile ademe düşer. Eğer sen Cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya Cennette mes’ud veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek, her halde Cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lâzımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak, ademe taraftar olmaktır ki, hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır.

Evet, Cehennem ise, hayr-ı mahz olan daire-i vücudun Hâkim-i Zülcelâl’inin hakîmâne ve âdilâne bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celâlli bir mevcut ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Ve pek çok hikmetleri ve âlem-i bekaya ait hizmetleri var. Ve zebani gibi pek çok zîhayatın celâldarâne meskenleridir.

Şualar, 11. Şua, 8. Mesele, s. 253

LÛGATÇE:

adem: yokluk.

âlem-i beka: sonsuzluk âlemi, ahiret.

celâldarâne: celâl sahibine yakışır şekilde; haşmetlice, büyüklük gösterircesine.

daire-i vücut: varlık dairesi.

Hâkim-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi olan, her şeye hükmeden, Allah (cc).

hayr-ı mahz: mutlak hayır, hayrın ta kendisi.

mülhid: İslâm dininden ayrılan, Allah’ı inkâr eden, dinsiz, imansız.

şerr-i mahz: tamamen kötülük, iyi tarafı hiç olmayan.

vâzıh: şüphe bırakmayacak şekilde açık olan, açık seçik, apaçık, âşikâr.

zebani: Cehennemlikleri ateşe atmakla vazifeli melek, Cehennem bekçisi.

zîhayat: hayat sahibi.