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19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İbadetleri ertelemek doğru değildir

Sami CEBECİ
19 Ağustos 2026, Çarşamba
Ayet-i kerîmelerin haber verdiğine göre, bu dünyaya Allah’ı tanımak, iman ederek ibadet etmek maksadıyla gönderilen insanların, ekser meselelerde olduğu gibi ibadet konularında da, yapılması icap eden işlerini ertelemeleri, gerçekten çok düşündürücü bir durumdur.

Dünya işlerinde vaktinde yapılmadığından dolayı nice insanlar “Keşke şöyle yapsaydım, keşke ertelemeseydim, keşke vaktinde yapabilseydim!” gibi, pişmanlık ifade eden sözlerini çok duymuşuzdur. Halbuki, çoğu zaman böyle pişmanlıklar sahibine hiçbir şey kazandırmaz ve kaybettiği ile kalır.

Bu pişmanlıkların en dehşetlisi ve en çok kaybettireni ise, ahiret hayatı için yapılması gereken ibadetlerin, hayır ve hasenatın zamanında yapılmayıp ihmal edilen kısmıdır. Nice ihtiyarlar var ki, “Biz gençliğimizi boşu boşuna zayi ettik, sakın bizim gibi yapmayın, ahiretiniz için çalışın.” diye gençlere nasihat ederler. Halbuki, onlar genç iken önlerindeki ihtiyarlar da böyle söylemişlerdi. İhtiyar olunca şimdi onlar arkadan gelen gençlere nasihat ediyorlar. Hayat böylece devam edip gidiyor.

Dünya itibariyle yapılması gereken işleri ertelemek nasıl kaybetmeye sebep oluyorsa, ahiret bakımından ibadetlerin ertelenmesi de büyük kayıplara sebep olur. Fecr Suresinde Cenab-ı  Hak böylelerin durumunu şöyle haber verir: “Ah ne olurdu! Keşke ben (ebedî olan ahiret) hayatım için, önceden (fânî dünyada) salih ameller yapmış olsaydım.” “Artık o gün, Allah’ın ettiği azabı kimse edemez.” (Fecr Suresi: 24-25)

Evet, ahiret hayatına geçildikten sonra orada olacak olan pişmanlıklar, milyarlar kere de olsa kişiye bir fayda vermez. Dünyada kaçırılan fırsatlardan sonra yapılan pişmanlıklar, ahiretteki pişmanlıkların yanında hiç kalır. Çünkü, burada kaçırılan fırsatların telâfisi bazen mümkündür fakat ahiret dönüşü olmayan bir yolculuktur.

Yapılması gereken ibadetlerin ertelenmesi, nefis ve şeytanın insana kurduğu en büyük tuzaklardandır. Özellikle şeytan insana namazlarını kılma demez. Çünkü, Müslüman olan bir kişi beş vakit namaz kılmanın, Allah’ın farz emri olduğunu bilir. Bundan dolayı şeytan hilesini değiştirir ve “Yaşın daha çok genç, kırk yaşından sonra başlarsın.” der. Nefis ise, şeytandan gelen bu vesveseyi dinlemeye hazır bir haldedir. Halbuki, kırk yaşına gelen bir insanın alışkanlıkları sabitleşir. Şeytanın bu tuzağına düşen bir mü’min kırk yaşına gelince, şeytan bu sefer “Emekli olunca rahatlar ve beş vakit namaza başlarsın.” diye telkin eder. Emekli olunca da, şeytan tekrar devreye girer ve “Şimdiye kadar beş vakit namaz kılmadın. Bundan sonra başlayıp da Allah’ı mı kandıracaksın!” der ve o kişiyi namazsız bırakarak, o vaziyette ölmesine sebep olur, Allah korusun.

Evet, yapılması gereken her iş gibi, ibadetlerin de vaktinde ve hemen yapılması en güzeli ve en kârlı olanıdır. Ertelemek, şeytanın insana kurduğu en büyük tuzaklardandır. Hem nefis hem de şeytan insanın en büyük iki düşmanıdır. Her insan ve özellikle Müslüman bu iki düşmanla yapacağı cihad ve manevî savaş ile ahiretinin Cennet tarafını kazanacaktır. Onlarla savaşı terk edenler ise, ahiret hayatlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

Peygamber Efendimizi (asm) her cihetle takip eden Bediüzzaman Hazretleri, hizmetkârlarından bir şey yapmasını istediği zaman hemen yapılmasını ister ve ertelenmesine müsaade etmezmiş. Bundan alacağımız çok dersler vardır.

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